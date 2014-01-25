اعتبارات عمرانی ایلام 30 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استانداری ایلام اظهار داشت: در سال آینده آنچه که در لایحه بودجه استان دیده شده حدود 108 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی است.

عسگری افزود: اعتبارات عمرانی با کاهشی بالای 30 درصد مواجه شده است البته این کاهش در بودجه اعتبارات عمرانی مربوط به کل کشور است اما در استان ایلام با توجه به اینکه سطح اعتبارات پایین است کاهش هم کاهش بسیار بالایی است.

وی ادامه داد: آنچه که در لایحه بودجه سال 93 دیده شده این است که اعتبار برای پروژه های بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است.

عسگری ادامه داد: تجارت خارجی در دنیای امروز به عنوان ناجی سایر بخش های اقتصادی عمل می کند که از این ظرفیت در استان ایلام تاکنون به خوبی استفاده نشده است.

وی یادآور شد: استاندار ایلام به طور مستمر پیگیر تبدیل منطقه ویژه اقتصادی مهران به منطقه آزاد بوده که در صورت تحقق این امر روند صادرات و واردات کالا از این خروجی بین المللی با آسانی بیشتری انجام خواهد شد.