۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۷

امینی خبر داد:

آمار تصادفات جاده‌ای خراسان جنوبی در هفته گذشته به 25 فقره رسید

بیرجند – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه‌های خراسان جنوبی از وقوع 25 فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان در هفته گذشته خبر داد و گفت: 75 درصد تصادفات در محورهای روستایی رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا امینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در هفته گذشته خوشبختانه تصادفات منجر به فوت استان صفر بوده است.

وی با اشاره به وقوع 12 فقره تصادف جرحی در این مدت، بیان کرد: 17 نفر در این تصادفات مجروح شدند.

وی از وقوع  13 فقره تصادف خسارتی نیز در هفته گذشته در سطح جاده های استان خبر داد و افزود: 41 درصد تصادفات استان به شکل واژگونی خودرو بوده است.

رئیس پلیس راه های خراسان جنوبی با بیان اینکه 75 درصد تصادفات هفته گذشته در جاده های روستایی رخ داده است، گفت: 17 درصد تصادفات نیز در محورهای فرعی و هشت درصد نیز در  جاده های اصلی رخ داده است.

 وی به عمده علل تصادفات هفته گذشته نیز اشاره کرد و افزود: عدم توجه به جلو با 33 درصد، عدم رعایت حق تقدم عبور با 25 درصد و تخطی از سرعت مطمئنه با 25 درصد از عمده علل تصادفات هفته گذشته گزارش شده است.

سرهنگ امینی عنوان کرد: سواری ها با 67 درصد ، وانت بارها با 25 درصد و موتورسیکلت ها با هشت درصد از وسایل مقصر در تصادفات جاده ای استان بوده اند.

 اعمال قانون شش هزار و 668 فقره تخلف رانندگی در جاده های استان

رئیس پلیس راه های خراسان جنوبی از اعمال قانون شش هزار و 668 فقره تخلف رانندگی در جاده‌های استان در هته گذشته خبر داد و گفت: از مجموع این تخلفات دو هزار و 606 فقره تخلفات حادثه ساز بوده است.

وی عنوان کرد: در این مدت 33 دستگاه خودرو و 28 دستگاه موتورسیکلت توقف و به پارکینگ منتقل شده است.

سرهنگ امینی بیان داشت: در این مدت همچنین 125 نفر از افرادی که فاقد گواهینامه مجاز رانندگی بوده اند به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

