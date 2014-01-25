دردسر جدید "زندان های سیاه" برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، سازمان سیا در سال 2003 میلادی با پرداخت 15 میلیون دلار به لهستان موافقت این کشور را برای دایر کردن یک زندان مخفی جلب کرده است.

در ماه دسامبر دادگاه حقوق بشر اروپا جلسه ای را برای استماع استدلال های مربوط به این پرونده برگزار کرد و صدور حکم به سال میلادی جاری موکول شد. در این جلسه استدلال شد که لهستان با گذاشتن این مکان در اختیار سیا برای شکنجه بازداشت شدگان، قوانین بین المللی را نقض کرده است.

دادگاهی در لهستان نیز سال گذشته دستور بازداشت افسران سیا که به این بازداشتگاه مخفی رفت وآمد کرده اند، صادر کرد. هنوز مشخص نیست که آیا احکام مربوطه همچنان اعتبار دارد یا خیر.

آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001، برای تسهیل امر بازداشت افراد مظنون به فعالیت های تروریستی اقدام به دایر کردن زندان های مخفی در کشورهای مختلف کرد که این زندان ها به "زندان های سیاه" معروف شدند.

بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان سیا علاوه بر گوانتانامو و دیگر زندان‌های مخوف در افغانستان و عراق دارای زندانهای مخفی در 66 کشور دیگر در سراسر جهان است که از آن جمله می توان به مصر، الجزایر، اردن، مغرب، لیبی، تونس، هند، پاکستان، ازبکستان، سودان، زیمبابوه، اتیوپی، کنیا، لهستان، رومانی، بوسنی، کوزوو، تایلند، لیتوانی و دیگر کشورها اشاره کرد.

در بسیاری از زندان‌های سری آمریکا، زندانیان به مدت طولانی مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار می گیرند تا به موضوعاتی که مدنظر مقامات آمریکایی است، اعتراف کنند.