تیمور آقامحمدی در گفتگو با مهر عنوان كرد: عاشیق حیدر محمودی، خواننده و نوازنده پیشکسوت چگور همداني است كه حدود 60 سال در زمینه موسیقی محلی و موسیقی ترک زبانهای استان همدان فعالیت داشته و مسلط به داستانهای روایی موسیقی عاشقی است.

وی ادامه داد: به منظور ثبت‌کردن این آثار، واحد هنرهای تصویری این حوزه با همکاری واحد موسیقی اقدام به تولید مستندی از زندگی و فعالیت‌های وی و جمع‌آوری تعدادی از آثار وی در قالب یک مستند-آلبوم موسیقی نمود.

آقامحمدی افزود: تصویربرداري اين اثر توسط حوزه هنری استان همدان انجام مي شود و در آن زندگی نامه و نحوه ورود عاشق حیدر محمودی به این کار از زبان خودش بازگو و آهنگ های آذری، گردشی، شیرین و شاد، دوستی، مهاجران، نسیم صبا وکوروغلی نیز توسط خود عاشیق حیدر اجرا شده است.

آقامحمدی اظهار کرد: رونمایی از مستند «عاشیق حیدر» با همکاری واحد موسیقی و واحد هنرهای تصویری حوزه هنری همدان، امروز ساعت 15 در سالن شماره2 سینما قدس همدان با حضور عاشیق‌های استان، علاقمندان، فعالان و پیشکسوتان برگزار خواهد شد.

وی در پایان گفت: در این نشست تعدادی از عاشیق‌ها به اجرای موسیقی می‌پردازند و قسمتهایی از اثر نیز به نمایش در خواهد آمد و در پایان نیز از تعدادی از عاشيق ها تقدیر می‌شود.