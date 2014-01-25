نصرالله پژمان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بسترهای توسعه صادرات غیر نفتی ایران در افغانستان اظهار کرد: تجارت با افغانستان می تواند موقعیت استراتژیک خوبی را برای ما فراهم کند که متاسفانه تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور تا کنون در همه ابعاد نسبت به این کشور غفلت کردند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افغانستان کشور وسیع و پر ظرفیتی است و اگر کسی این ظرفیت را نشناسد و طبیعتا قضاوت صحیحی نخواهد داشت افزود: مردم افغانستان از لحاظ فرهنگی با ایران مشترکات زیادی دارند و به همین دلیل محصولات ایران بیشتر مورد توجه آنها است و این نزدیکی فرهنگی، تجارت را تسهل تر خواهد کرد زیرا نیازی به بازاریابی و بازارشناسی نخواهیم داشت.

پژمانفر با اشاره به برگزاری نمایشگاه های متعد ایران در افغانستان گفت: افغانستان علاوه بر بازار فروش و صدور خدمات فنی و مهندسی ایران دروازه ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود که از این طریق می توانیم راه‌های حضور در شرق آسیا و همینطور کشورهای آسیای میانه را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه‌های تجاری و توانمندی های ایران در افغانستان بستر آشنایی کشورها با ظرفیت یکدیگر به شمار می رود گفت: کشور افغانستان هم واردکننده محصولات ایرانی است و هم می تواند با صادرات کانی های مختلف معادنش به ایران به تجارتی دوطرفه اقدام کند تا از این طریق ایران با فرآوری این کانی‌ها و تبدیل به شمش کردن آن اقدامات مثری را انجام دهد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایشگاه مانند شمشیر دولبه است که هم می تواند فرصت های جدیدی ایجاد کند و هم می‌تواند فرصت های موجودمان را از بین ببرد تصریح کرد: با با تقویت بخش خصوصی اتکای صادرات را از دولت برداریم و حضور در بازارهای جهانی به عنوان سیاست کلان کشور در عرصه اقتصاد را با حمایت از تولید صادراتی و حضور توامند و استراتژیک بخش خصوصی پیش ببریم.

پژمانفر با بیان اینکه اگر دولت به حداقل وظایف خود در قبال صادرکنندگان عمل کند، افزود: صادر کنندگان به تنهایی می توانند بازار را به دست گرفته و اقتصاد پویایی را شکل دهند و همینطور تمام ریسک های آن را بپذیرند و دولت نیز در رفع این ریسک‌های تجاری بیشتر وارد عمل شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توجه به معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات صادرات ایران به کشورهایی مانند آسیای میانه مانند افغانستان و ترکمنستان کمک می کند تا صادراتی با سود منطقی و با پشتوانه و پایدار داشته باشیم اظهار کرد: خراسان هزار سال است با قرار گرفتن در جاده ابریشم در مسیر تجارت و صادرات قرار دارد و این بحث نسل به نسل به مردم ما رسیده است گرچه گاهی اوج گرفته و گاهی تضعیف شده است اما اگر برنامه ای برای استفاده از این ظرفیت ها وجود داشته باشد اقتصاد پویا در انتظار این کشور خواهد بود.