رئيس سازمان دارالقرآن الكريم در جمع اعضاي ستاد نهضت قرآن آموزي : كمبود اعتبار از دلايل فعاليت محدود نهضت قرآن آموزي است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" محمد خواجوي رئيس سازمان دارالقرآن الكريم در اين نشست كه با هدف ايجاد تعامل ، آگاهي از فعاليتهاي انجام شده و برنامه هاي آينده برگزار شد ، گفت : كمبود اعتبار يكي از دلايل فعاليت محدود نهضت قرآن آموزي است ، ضمن اينكه همكاري مستمر و جدي تمام دستگاهها نيز مي تواند در راستاي ارتقاء فعاليتهاي كمي و كيفي نهضت قرآن آموزي بسيار مؤثر واقع شود .

رئيس سازمان دارالقرآن الكريم در ادامه به ارائه گزارشي از عملكرد نهضت قرآن آموزي در سال گذشته پرداخت و گفت : طي دو سالي كه از آغاز فعاليت رسمي نهضت مي گذرد كارهاي متعدد و متنوعي انجام و تعامل مطلوبي نيز با دستگاهها و نهادهاي مختلف برقرار شده است .

وي در مورد فعاليتهاي صورت گرفته ، گفت : در سال گذشته 13 جلسه هماهنگي نهضت داشتيم و در كنار آن ، شوراي هماهنگي و برنامه ريزي نيز 33 جلسه داشته است .

رئيس سازمان دارالقرآن الكريم ، 4 ديدار با وزراء ، 12 جلسه با اعضاي ستاد بصورت انفرادي ، همكاري در اجراي طرحهاي آموزشي ، 4790 كلاس آموزشي و 191 دوره تربيت معلم قرآن را از ديگر برنامه هاي اجرا شده توسط نهضت قرآن آموزي در سال گذشته اعلام كرد .

خواجوي امضاي تفاهم نامه با دستگاههاي مختلف بمنظور اجراي برنامه هاي آموزشي را از ديگر اقدامات ارزشمند نهضت عنوان كرد و گفت : 2 هزار تفاهم نامه با آموزش و پرورش داشتيم و با وزارت كار نيز تفاهم نامه هايي در زمينه برگزاري 85 كلاس آموزشي و 8 دوره تربيت معلم داشته ايم .

وي سازمان ملي جوانان ، حوزه علميه قم ، سازمان اوقاف و امور خيريه ، وزارت دفاع ، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را از ديگر نهادهايي اعلام كرد كه بمنظور آموزش نيروها و همچنين تأمين برخي از نيازهاي نهضت با آنها تفاهم نامه هايي به امضاء رسيده است .

رئيس سازمان دارالقرآن در ادامه به اقدامات نهضت قرآن آموزي بمنظور جلب مشاركت و همكاري عمومي اشاره كرد و گفت : در اين راستا و در پي فراخواني كه اعلام شد ، 1098 نفر متقاضي تدريس ، 46 پيشنهاد براي تأمين مراكز آموزشي ارائه و همچنين 205 نفر متقاضي همكاري همه جانبه و 183 طرح نيز ارائه شده است .

وي تهيه پيش نويس طرح جامع نهضت قرآن آموزي ( بهره گيري هر چه بهتر از امكانات موجود ، توجه ويژه به ارزشها و اصول حاكم بر نهضت و تعيين عوامل چالش زا از مواردي است كه در تهيه طرح جامع نهضت قرآن آموزي مورد نظر قرار گرفته است ) ، طرح شناسايي و ساماندهي مراكز مردمي ، بازنگري در طرحهاي آموزشي و شناسايي افراد تحت پوشش را از ديگر برنامه هاي انجام شده در سال گذشته اعلام كرد .

خواجوي در مورد اقدامات شش ماه اول امسال نيز گفت : مذاكراتي در راستاي امضاي تفاهم نامه با سازمان زندانها ، وزارت دفاع ، آموزش و پرورش ، وزارت جهاد و مراكز استانها انجام شده تا در زمينه برگزاري كلاسهاي آموزش روخواني و روانخواني قرآن كريم و همچنين دوره هاي تربيت معلم ، فعالتيهاي لازم انجام شود .

طي سال 83 ، نهضت قرآن آموزي با دستگاههاي دولتي ، ادارات و سازمانها ارتباط برقرار كرده و 400 هزار نفر از فعالان اين عرصه ها را تحت پوشش قرآن آموزي قرار داده است ، اين اقدام در راستاي تحقق اهداف نهضت و فراگير كردن آموزش قرآن در سطح كشور انجام شده است كه انتظار مي رود در سالهاي آتي فعاليتها گسترده تر شده و شتاب بيشتري بگيرد .