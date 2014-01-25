5500 نفر از کرمانشاه به عمره مفرده اعزام شدند/ آغاز دور دوم اعزام حجاج

رضا نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای شروع اعزام های عمره مفرده از استان کرمانشاه تا کنون پنج هزار و 542 نفر به کشور عربستان اعزام شده اند.

نجفیان گفت: این تعداد اعزام به حج عمره در حالی است که تعداد اعزام های استان کمانشاه در ایام تمتع 634 نفر در قالب هفت کاروان بوده است.

رییس سازمان حج و زیارت استان کرمانشاه تعداد کاروانهای اعزامی به عمره را در طول سال به طور متوسط 60 کاروان اعلام کرد و گفت: این کاروانها فقط از استان کرمانشاه هستند که این تعداد با احتساب کاروان های اعزامی استان های ایلام و کردستان و کاروانها دانشجویی و دانش آموزی لرستان و خوزستان که از فرودگاه کرمانشاه عازم می شوند بیشتر است.

وی همچنین از برخی اعزام ها از طریق مرز زمینی با نظارت سازمان حج و زیارت استان کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: اولین اعزام های عمره سال 92 از 5 دی و بدون هیچ تاخیری انجام شده است. البته با توجه به اعزام زائرین استان کردستان و ایلام از طریق ایستگاه پروازی شهید اشرفیکرمانشاه به عنوان مرکز پروازی نیز شناخته شده ایم.

وی ادامه داد: مرحله دوم اعزام به عمره مفرده از سوم بهمن ماه آغاز شده و تا هشتم این ماه ادامه خواهد داشت که طی آن زائرینی که در بانک های ملی و ملت سپرده گزاری کرده اند بر اساس اطلاع رسانی سازمان و بانک های عامل، از اولویت های 1 تا 300 در کاروانها ثبت نام به عمل می آید و از اولویت های ذخیره نیز از تاریخ 8 بهمن تا 12 بهمن و در صورت وجود جای خالی تا 16 بهمن تا اولویت 360 ثبت نام به عمل می آید.

نجفیان تصریح کرد: این سازمان قبل از اعزام اقدام به برگزاری یک کلاس آموزشی و همایش نمادین حج می کند که حضور زائرین پیش از اعزام در این همایش ها می تواند در انجام مناسک حج کمک شایانی کند.

رئیس سازمان حج و زیارت استان کرمانشاه ادامه داد: انتظار از حجاج و زائرین ایرانی این است که با توجه به مدت اقامت در مکه و مدینه در مراسم نماز جماعت به صورت مستمر و پیوسته در مسجد النبی و مسجد الحرام حضور داشته باشند. دغدغه اصلی مقام معظم رهبری حضور به موقع زائران در نماز جماعت و انجام درست مناسک است.

وی با اشاره به هدفمند شدن هزینه حجاج و مخارج حین و بعد از سفر افزود: از سال 84 تا کنون یک هنرستان و دو مدرسه راهنمایی کاملا استاندارد توسط زائرین خیر ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده است که از این لحاظ نسبت به استانهای دیگر پیشتاز هستیم.