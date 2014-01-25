دور رفت رقابتهای حذفی به میزبانی آمل و زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان، در آمل تیم شهرداری آمل با نتیجه 54 بر 60 از میهمان خود تیم مرحوم داداشی کهریزک شکست خورد و همیاری زنجان در خانه با نتیجه 61 بر 58 تیم مخابرات اصفهان را شکست داد.



دیدارهای مرحله برگشت مسابقات حذفی این هفته به میزبانی کهریزک تهران و اصفهان برگزار خواهد شد.



با پایان یافتن رقابتهای حذفی، تیم‎های راه یافته به مرحله نهایی و رده‎بندی مشخص خواهند شد.