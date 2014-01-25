دیدارهای مرحله برگشت مسابقات حذفی این هفته به میزبانی کهریزک تهران و اصفهان برگزار خواهد شد.
با پایان یافتن رقابتهای حذفی، تیمهای راه یافته به مرحله نهایی و ردهبندی مشخص خواهند شد.
لیگ برتر بسکتبال با ویلچر؛
دور رفت رقابتهای حذفی به میزبانی آمل و زنجان برگزار شد
اولین مرحله از رقابتهای مرحله حذفی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر به میزبانی شهرهای آمل و زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، در آمل تیم شهرداری آمل با نتیجه 54 بر 60 از میهمان خود تیم مرحوم داداشی کهریزک شکست خورد و همیاری زنجان در خانه با نتیجه 61 بر 58 تیم مخابرات اصفهان را شکست داد.
