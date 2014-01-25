مدیرعامل بنیاد نیاوران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم علی مرادخانی خطاب به عباس سجادی آمده است: نظر به تجارب ارزشمند، تعهد و توانایی جناب‌عالی و با توجه به پیشنهاد هیأت امنای بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با توجه به موقعیت ممتاز فرهنگی و هنری مجموعه یاد شده و با تشریک مساعی با هیأت مدیره، اصحاب فرهنگ و هنر و همکاران، در جهت رشد و اعتلای فرهنگی نظام مقدس اسلامی موفق و موید باشید.

سيدعباس سجادی، شاعر، ترانه‌سرا، نویسنده و منتقد ادبی است. او اکنون مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و مديرعاملی موسسه نغمه شهر و عضويت در شورای شعر سازمان صدا و سيما را در كارنامه خود دارد.

سجادی پیش از این عضو انجمن ادبی و هنری فرخی یزدی کرج، بنیان‌گذار و مدير انجمن ترانه ‌سرايان ايران، مشاور معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سر داور بخش ترانه نخستین جشنواره شعر فجر بوده است.

وی اکنون دبیر گروه موسیقی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، عضو هیأت مدیره انجمن دوستی ایران و چین، عضو شورای عالی شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تهيه‌كننده، كارشناس و مجری برنامه‌های مختلف ادبی و هنری تلويزيون نیز است.