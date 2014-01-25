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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۷

مدیرعامل بنیاد نیاوران منصوب شد

مدیرعامل بنیاد نیاوران منصوب شد

معاون هنری وزیر ارشاد با صدور حکمی سید عباس سجادی را به عنوان مدیر عامل جدید بنیاد آفرینش های هنری نیاوران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم علی مرادخانی خطاب به عباس سجادی آمده است: نظر به تجارب ارزشمند، تعهد و توانایی جناب‌عالی و با توجه به پیشنهاد هیأت امنای بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با توجه به موقعیت ممتاز فرهنگی و هنری مجموعه یاد شده و با تشریک مساعی با هیأت مدیره، اصحاب فرهنگ و هنر و همکاران، در جهت رشد و اعتلای فرهنگی نظام مقدس اسلامی موفق و موید باشید.

سيدعباس سجادی، شاعر، ترانه‌سرا، نویسنده و منتقد ادبی است. او اکنون مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و مديرعاملی موسسه نغمه شهر و عضويت در شورای شعر سازمان صدا و سيما را در كارنامه خود دارد.

سجادی پیش از این عضو انجمن ادبی و هنری فرخی یزدی کرج، بنیان‌گذار و مدير انجمن ترانه ‌سرايان ايران، مشاور معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سر داور بخش ترانه نخستین جشنواره شعر فجر بوده است.

وی اکنون دبیر گروه موسیقی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، عضو هیأت مدیره انجمن دوستی ایران و چین، عضو شورای عالی شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تهيه‌كننده، كارشناس و مجری برنامه‌های مختلف ادبی و هنری تلويزيون نیز است.

کد مطلب 2220828

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    نظرات

    • عقیل امینی لنبر ۰۱:۱۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
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      موفق باشی

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