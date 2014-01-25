اعلام زمان پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی حین کار

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی حین کار غیرحضوری بهمن ماه سال 1392 در دو رشته "مدیریت خانواده" در سراسر کشور و "دهیاری و امور شوراها" مختص داوطلبان استان فارس از روز یکشنبه 6 بهمن ماه سال جاری آغاز و تا روز شنبه 12 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

داوطلبان باید در زمان اعلام شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما (مندرج در سامانه) و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، از طريق سامانه اداره کل سنجش و آزمون به آدرس www.azmoon.uast.ac.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

پرداخت هزینه ثبت نام در دوره های مذکور به صورت الکترونیکی امکان پذیر است.