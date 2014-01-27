سلیم غفوری مستندساز و مدیر مرکز فرهنگی میثاق درباره آخرین فعالیت‌های این مرکز به خبرنگار مهر گفت: اخیرا چندین مستند در مرکز فرهنگی میثاق ساخته شده که در حال حاضر در مراحل پایانی تدوین قرار دارند. اولین مستند «به دنبال هکتور» نام دارد که ساخته سید محسن موسوی است و روایتی طنز دارد.

وی ادامه داد: این مستند به مسئله فضاسازی و جوسازی‌هایی که رسانه‌های غربی درباره ساخت پایگاه های نظامی توسط ایران در کشورهای آمریکای لاتین کرده‌اند، می‌پردازد. فیلمساز در این مستند این فضاسازی رسانه‌ای را توسط یک استاد دانشگاه ونزوئلایی که البته تابعیت آمریکایی دارد به چالش می‌کشد. در این مستند این استاد دانشگاه به دنبال خبر کذبی که در رسانه‌ها در مورد ایران منتشر می شود این مسئله را پیگیری می کند.

غفوری درباره مستند دیگری با عنوان «سرزمینی گمشده» توضیح داد: یکی دیگر از مستندهایی که در این مرکز فرهنگی تولید شده «سرزمین گمشده» نام دارد که درباره کشور میانمار است و مهدی عوض زاده کارگردانی آن را بر عهده دارد. فیلمساز در این مستند در سفری به بنگلادش با حضور در اردوگاه های بنگلادشی مشکلاتی را که مردم این کشور با آن دست به گریبان هستند بررسی می‌کند. این مستند که اثری جذاب و انسانی است و کشتار مردم میانمار را از دید دوربینی ناظر تصویر می کند در حال حاضر در مراحل پایانی تدوین قرار دارد.

این مستندساز درباره دیگر فعالیت‌های مرکز فرهنگی میثاق گفت: مستند «تولد در زمین سوخته» به کارگردانی وحید فرجی با موضوع استفاده ارتش آمریکا در جنگ عراق از سلاح های ممنوعه و سلاح هایی که از اورانیوم ضعیف شده در آنها استفاده شده بود یکی دیگر از تولیدات مرکز میثاق است.

وی درباره استفاده از سلاح‌هایی با بهره گیری از اورانیوم ضعیف‌شده توضیح داد: اورانیوم ضعیف شده پس‌ماندهایی است که از غنی سازی اورانیوم باقی مانده و آمریکا از آنها در تولید سلاح های کشتار جمعی در جنگ عراق استفاده کرده است. تاثیرات این سلاح ها تا صدها سال بر محیط زیست باقی می ماند و منجر به گسترش سرطان و بروز بیماری های ناشناخته و کودکان ناقص الخلقه می شود.

غفور در ادامه متذکر شد: در این مستند فیلمساز در سفری که به اروپا داشته است با کارشناسان و فعالانی که روی این موضوع متمرکز شده‌اند، گفتگو کرده است. این فیلم در کشورهای ژاپن، عراق، بلژیک، فرانسه، آلمان و لبنان تصویربرداری شده چون در جنگ 33 روزه لبنان نیز از این سلاح ها استفاده شده است.

کارگردان مستند «آخرین فرزندان سومالی» با اشاره به تولید یک اثر دیگر در مرکز فرهنگی میثاق یادآور شد: مستند «خواب‌های سیاه» به کارگردانی مصطفی حریری که درباره دلایل جدایی جنوب سودان از کشور سودان و تجزیه این کشور است نیز آخرین اثری است که در مرکز میثاق تولید شده و در حال حاضر در مراحل پایانی تولید قرار دارد.

وی در پایان صحبت‌هایش عنوان کرد: این مستند به بررسی نقش قدرت‌های فرامنطقه ای در کشور سودان و تلاشی که این قدرت‌های غربی برای تجزیه کرن این کشور می‌کنند، می‌پردازد. تلاش می‌کنیم این مستند به زودی از شبکه چهار سیما پخش شود.