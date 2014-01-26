ایرج عرب‌زاده درباره مستند «ستیزه‌جویان» که قرار است در ایام دهه فجر از شبکه چهار سیما روی آنتن برود به خبرنگار مهر گفت: این مستند به بررسی بیوگرافی، افکار و گفته‌های بسیاری از شخصیت های سیاستمدار آمریکایی می‌پردازد که دشمنی آنها با ایران به صراحت اعلام شده است.

وی ادامه داد: این افراد که بعضا جزو مشاوران درجه یک وزارت امور خارجه آمریکا هستند و در تعیین بسیاری از سیاست‌ها و استراتژی‌ها نفوذ دارند به صراحت مطرح می‌کردند که تنها راه مبارزه با ایران جنگ مسلحانه است. به طور مثال فرانک گافنی مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی در آمریکا یکی از این افراد است که در مستند به افکار و گفته‌های او پرداخته شده است وی جرج بوش را قانع کرد که به عراق حمله کند.

این مستندساز به حضور فواد ایزدی و راستی دو کارشناس مسایل آمریکا و همچنین جیم لاب خبرنگار آمریکایی در این مستند اشاره و بیان کرد: جیم لاب حدود دو سال پیش به ایران آمد. وی یکی از مخالفان افرادی تندرویی است که در سیاست آمریکا نقش های اساسی بازی می کنند و ما آن زمان با او درباره این شخصیت ها و این سیاست های افراطی سخن گفتیم.

عرب‌زاده با اشاره به سمت‌های این سیاستمداران تاثیرگذار در آمریکا عنوان کرد: این چهره‌ها موسساتی دارند که بعضی از آنها خصوصی است و ارتباطی آشکار با صهیونیزم دارند حتی به دولت آمریکا هم مشاوره می‌دهند و یا سمت‌های دولتی پیدا می کنند.

تهیه‌کننده مستند «ستیزه جویان» درباره مستند خود که بیشتر از تصاویر آرشیوی بهره گرفته است، یادآور شد: گاهی مستندساز مجبور است از عکس ها و تصاویر آرشیوی استفاده کند چون تصویر دیگری از موضوع مورد نظر در دسترس نیست مثلا در مستند مذکور نمی توانستیم به سراغ این چهره ها برویم اگرچه که خود آنها بسیار علاقمند هستند که خبرنگار و مستندساز ایرانی بخواهد با آنها مصاحبه کند. از طرفی خود موضوع مستند هم گاهی می طلبد که از تصاویر آرشیوی استفاده کنیم زیرا ما قرار بود گفته ها و افکار قبلی و منتشر شده این افراد را نشان دهیم و برای این منظور تیمی را برای تحقیق از آنها تشکیل دادیم.

وی در پایان درباره ساخت چنین مستندهایی خاطرنشان کرد: مهم نیست که این منابع تصویری از کجا تهیه می شوند مهم این است که موضوع برای بیننده چطور طرح می شود و ما سعی کردیم که در این مستند موضوع را برای مخاطب به شکلی جذاب بیان کنیم.

این مستند به کارگردانی محمد محرر و تهیه کنندگی ایرج عرب زاده تولید شده است.