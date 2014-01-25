برگزاری هفته هوای پاک در هوایی ناپاک/ فرهنگ سازی؛ مسکن آلودگی هوای تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هوای پاک در حالی از 29 دی تا پنجم بهمن ماه در استان آذربایجان شرقی سپری شد که تبریز چند ماهی است هوای پاک به خود ندیده و همچنان ذرات معلق در هوا و آلاینده های جوی به عنوان مهمان ناخوانده در این کلانشهر حضور دارند.

این در حالی است که در عرض این چند ماه همایش ها و جلسات متعددی برای رفع این مشکل زیست محیطی برگزار شده ولی تاکنون مصوبات این برنامه ها عملیاتی نشده و هوای تبریز همچنان در حالت هشدار قرار دارد؛ با وجود اگر مصوبات به خوبی کارشناسی شده باشند در میان مدت یا طولانی مدت می توان ثمرات این مصوبات را دریافت کرد.

هفته هوای پاک نیز بهانه خوبی برای طرح دوباره مسئله آلودگی و چگونگی جلوگیری از این مسئله است که سازمان ها و ارگان های مختلف برنامه های متنوعی در این هفته برگزار کردند.

برگزاری برنامه های هفته هوای پاک در آذربایجان شرقی

مسئول برگزاری هفته هوای پاک در آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های هفته هوای پاک اظهار داشت: با تشكيل ستاد برگزاری برنامه های هفته هوای پاك در استان برنامه های نمادين هفته هوای پاك با هدف حساس سازی اقشار مختلف اجتماعی به آلودگي هوا و جلب مشاركت همگانی برگزار شد.

وی افزود: از جمله این برنامه ها می توان به برگزاری مراسم نمادين هوای پاك در مدارس استان، نشست با سازمان های مردم نهاد زيست محيطی، برگزاری همايش هواي پاك با حضور مديران دستگاه های مسئول، طرح تشديد برخورد با خودروهای دودزا و آلاينده و خدمات عمومی ديگر اشاره کرد.

ابراهیم نوری همچنین به اخذ تخفيف 50 درصدی در تعرفه های مراكز معاينه فنی خودروها در دوم و سوم بهمن ماه اشاره کرد و افزود: حفاظت از محيط زيست وظيفه ای همگانی است كه بايستی با مشاركت دادن نهادهای اجتماعی به ویژه خود مردم در جامعه صورت پذیرد.

مسئول آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی 75 درصد عامل آلودگی در تبریز را خودروهای تک سرنشین اعلام کرد و افزود: این آلودگی ناشی از تردد 400 هزار خودرو در شهر است که باید شهروندان حدالامکان از خودروهای عمومی برای تردد در شهر استفاده کنند.

انرژی پاك، مسئوليت اجتماعی، آسمان آبی

مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقی با بیان اینکه هفته هوای پاک با شعار "انرژی پاك، مسئوليت اجتماعی، آسمان آبی" برگزار شد، اظهار داشت: در یک ماه اخیر وضعیت هوای تبریز غالبا در حالت هشدار بود که با تصویب برنامه های اجرایی در کمیته کاهش آلودگی هوا کارهایی صورت پذیرفت تا از ورود به شرایط بحران جلوگیری شود.

وی در خصوص اقدامات این اداره کل در کاهش آلودگی هوا افزود: پایش صنایع که از وظایف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است در شرایط فعلی دو برابر شده و روزانه 10 اکیپ در شهر یا اطراف شهر صنایع را پایش می کنند و همچنین در دو روز با همکاری راهنمایی و رانندگی ، اکیپ گشت و کنترل داخل شهر، خودروهای فاقد معاینه فنی را متوقف می کردند.

حمید قاسمی در خصوص برنامه های هفته ی هوای پاک در آذربایجان شرقی اظهار داشت: حضور کارشناسان حفاظت محیط زیست در رسانه ملی، برگزاری همایش با حضور سازمانهای مردم نهاد ، مراسم زنگ هوای پاک ، برگزاری کارگروه کاهش آلودگی هوا، برگزاری همایش در شرکت منطقه 8 انتقال گاز، افتتاح نمایشگر ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان مراغه و هماهنگی با مراکز معاینه ی فنی برای نیم بهاکردن معاینه ی فنی خودروها از برنامه های بزرگداشت هفته هوای پاک است.

وی همچنین در ادامه آموزش و پرورش و صدا وسیما را مهمترین بستر و زیر ساخت برای ترویج فرهنگ محیط زیست معرفی کرده و افزود: دانش آموزان می توانند به عنوان نماینده و سفیران محیط زیست، دانش و بینش زیست محیطی را به کانون خانواده و نسل جوان انتقال دهند.

ترویج فرهنگ حفاظت از هوای پاک

معاون تربيت بدنی و سلامت اداره كل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر فرهنگ سازی را عامل اساسی پايداری هوای پاك عنوان کرد و افزود: آموزش و پرورش نقش اصلی را در ترويج فرهنگ حفاظت از هوای پاك ايفا می کند که می توان از طریق ظرفیت این اداره کل به یک شهر پاک و سالم دست یافت.

وی در ادامه تقويت سيستم حمل و نقل عمومی را در كنترل آلاينده های زيست محيطي موثر دانست و افزود: كنترل و کاهش حجم ترافيك و استفاده از وسا يط حمل و نقل عمومی از ويژگی های يك شهر سالم است كه منجر به پايداری هوای پاك در آن شهر می شود.

رسول صادقی توسعه فضای سبز را نيز در پاك نگه داشتن هوای يك شهر سالم مهم برشمرد و كمك تمامی آحاد جامعه به ويژه دانش آموزان دوره ابتدايی را درترويج اين فرهنگ حسنه بسيار موثر دانست .

وی با اشاره به هشت هزار و 500 مدرسه و 51 هزار معلم در استان، آموزش و پرورش را قوی ترین بستر تعلیم و تربیت و فرهنگسازی معرفی کرده و افزود: آموزش حفاظت محیط زیست و تاکید بر فرهنگسازی آن از مقولات مورد علاقه و مسئولانه آموزش و پرورش در استان خواهد بود.

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هرچند که برگزاری مراسم و همایش هایی چون هفته هوای پاک از سوی سازمان ها و ارگان های دولتی و غیردولتی امری ضروری است، ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که برگزاری صرف چنین برنامه هایی به تنهایی نمی توانند مسکن کاهش آلودگی هوای کلانشهری چون تبریز باشد بلکه باید در کنار نظارت و برخورد با پدیده هایی چون تردد خودروهای دودزا و صنایع آلاینده که نقش مهمی در آلودگی هوای این شهر صنعتی دارند، بایستی فرهنگ سازی برای عموم مردم، گسترش و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی، ارائه وسائل نقلیه دوستدار محیط زیست و اقداماتی از این دست نیز در اولویت مقابله با آلودگی هوا قرار گیرد تا تمام این حلقه ها منجر به این هدف شوند که مردم نیز به عنوان مهمترین عامل در کاهش میزان آلودگی هوا، با داشتن اطلاعات و ابزارهای مناسب با مسئولان همکاری کنند.

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گزارش از شاهین بدرحیدری