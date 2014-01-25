دلایل پلمب مرکز آموزش و تحقیقات جهادکشاورزی زنجان/ اعلام آمادگی جهت واگذاری قسمت های آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آموزش و تحقیقات جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان روز پنج شنبه در حالی با حضور نماینده دادگستری و همچنین نماینده نیروی انتظامی پلمب شده و 100 کارمند مرکز تحقیقات، 40 کارمند مرکز آموزشی و 100 دانشجویی که برای امتحان و ثبت نام در دوره جدید مرکز آموزشی جهاد کشاورزی حضور پیدا کرده بودند با درهای بسته مواجه شدند که تعلل مسئولان جهادکشاورزی استان موجب بروز این امر شده و بنا به رای دادگاه از ماهها قبل باید زمین مذکور به صاحبان اصلی شرکت واگذار می شد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان در این خصوص به خبرنگار مهر یادآور شد: سال 55 طی اجاره نامه ای 125 هکتار به شرکت ناب شیر برای ایجاد گاوداری واگذار شد که بعد از سال 57 این زمین ها توسط روستائیان متصرف می شوند.

دکتر حسین جعفری افزود: بعد از این امر اداره کشاورزی این زمین ها را از روستائیان خلع ید می کند و سپس توافقنامه ای بین شرکت و اداره کل جهادکشاورزی آن زمان صورت می گیرد که براساس آن 60 هکتار به شرکت و 65 هکتار به جهاد کشاورزی واگذار می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل قرار گرفتن زمین های مورد بحث در محدوده شهری ایجاد گاوداری در این محل میسر نشده است افزود: شرکت ناب شیر در آن زمان با توجه به خلع قانونی و همچنین با دور زدن قانون، 60 هکتار زمین که برای احداث گاوداری داده شده بود را با مبلغ 6 میلیارد تومان به فروش می رساند.

دکتر جعفری با بیان اینکه این زمین ها دارای اجاره نامه هستند افزود: این زمین ها در واقع از سال 55 به شرکت اجاره داده شده و آنها مالک زمین نیستند .

وی با یادآوری اینکه شرکت سال 77 برای گرفتن خلع ید زمین های مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی به دادگاه مراجعه می کند افزود: در سال 77 به دلیل ادغام دو وزارتخانه جهاد و کشاوررزی و مشکلاتی که وجود داشته هیچ کدام از نمایندگان حقوقی جهادکشاورزی به دادگاه برای دفاع از حقوق مرکز مراجعه نمی کنند.

دکتر جعفری گفت: اجرای حکم و رای صادره دادگاه از سال 77 معوق مانده و پس از گذشته 15 سال، ورثه مالک شرکت ناب شیر اقدام به رسیدگی مجدد کرده اند.

ادامه داد: زمین اعطایی به شرکت ناب شیر به صورت استیجاری بوده است، سند زمین دانشگاه علمی - کاربردی و مرکز تحقیقات به نام سازمان مسکن و شهرسازی است.

دکتر جعفری افزود: در این دادگاه قاضی بنا به اظهارات شاکی و مدارک ناقصی که شاکی در اختیار دادگاه می گذارد حکم را صادر می کند و این حکم در قالب خلع ید از مرکز آموزش و تحقیقات جهادکشاورزی و منابع طبیعی بوده است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان افزود: از طریق جهادکشاورزی و دفتر حقوقی مدارکی به دادگاه ارائه شده و اسفندماه نوبت دادرسی مرکز آموزش و تحقیقات جهادکشاورزی است.

دکتر جعفری با درخواست از مسئولان استان برای رفع مشکل و همچنین پلمپ این مرکز افزود: در حال حاضر تعداد 150 نفر کارمند، 300 دانشجو و همه اینها بلاتکلیف هستند.

وی ادامه داد: از مسئولین استان توقع داریم مستندات خودمان را ارائه بدهیم و اگر رای قاضی به خلع ید از مرکز بود یک فرصت چندین ماهه برای مدیریت این فرایند به مرکز بدهند.

دکتر ادامه داد: در حال حاضر یکصد طرح تحقیقاتی در مرکز اموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان وجود دارد که همه خوابیده است و تدوام فعالیتها منوط به بازگشایی این مرکز است.

رئیس مرکز آموزشی جهاد کشاورزی گفت: در سال 77، یکی از دادگاه های تهران، رأیی را صادر کرد مبنی بر اینکه کل مستملکات موجود، به صورت اجاره ای در اختیار شرکتی به نام ناب شیر قرار گیرد.

فیاض برقه ای افزود: ساعت پایانی وقت اداری روز پنجشنبه نماینده دادستان با حضور رییس کلانتری 14 و شاکی در محل حاضر شده و اقدام به پلمب دو مجموعه مرکز علمی - کاربری و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی کردند.

وی ادامه داد: مسئولان مرکز آموزشی از جریان شکایت و حکم نهایی دادگاه مطلع بودند، اما می اندیشیدند که اجرای حکم تا اسفند امسال که زمان رسیدگی مجدد به پرونده است، به تعویق افتد.

آنچه در این میان مطرح است تعلل مسئولان جهادکشاورزی استان زنجان در توجه به وضعیت زمین های شرکت دامداری و صنعتی ناب شیر بوده که به رغم احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی به این مورد بی توجه بوده و باعث بروز مشکلات عمده شدند.

در این میان مدیرعامل شرکت دامداری و صنعتی ناب شیر با رد کلیه مطالب عنوان شده با به میان آوردن مدارک و مستندات خود در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: با توجه به مکاتبات انجام گرفته با مرکزتحقیقات و دانشگاه علمی کاربردی به مدیریت جناب آقای برقعی و ارسال دادنامه شماره ی 7046 و پرونده کلاسه 24/4/1219 شعبه چهارم دادگاه تهران و پیگیری مجدانه مدیرعامل این شرکت جهت توافق با شرکت دامداری ناب شیر متأسفانه پیرو مذاکرات طولانی این شرکت با آن مرکز به نتیجه ای نرسیده است.



سعید عیوض زاده افزود: با توجه به حضور طرفین در دادگاه و ارائه مدارک و ادله قانونی از بابت زمین های فوق الذکر دادگاه با ارائه رأی و حکم جهت تخلیه و رفع ید نسبت به زمین های فوق الذکر اقدام کردند و با توجه به اینکه این شرکت جهت حفظ اهداف معنوی از این مراکز خواستار این بود که مجتمع های آموزشی بدون هیچ چشم داشتی، با امضای تفاهم نامه ای در خدمت آن مرکز باشد .



وی ادامه داد: ولی متأسفانه مسئول مرکز قبول نکردند که با توجه به این موضوع که قرار بر این بود که مجتمع آموزشی از طرف این شرکت بدون دریافت حتی یک ریال به آن مرکز داده شود متأسفانه هیچ گونه قدم خیری از طرف آن مرکز انجام نگرفت و این شرکت با توجه به آموزشی بودن مرکز طی مراحل قانونی مکرراً ابلاغ نامه شماره 910100229303975 به تاریخ 30/07/1392 به مدت 10 روز و اجرائیه شماره 92140229300201 و اجرائیه شماره 92101102580053 مورخه 15/08/1392 بوده که تمامی مراحل با توجه به وقت های داده شده جهت تخلیه با صلح حرکتی انجام نگرفت .



عیوض زاده افزود: لذا با توجه به مدارک و ادله موجود زمین ها متعلق به شرکت ناب شیر بوده و طبق رأی صادره و مطالعه پرونده حکم به تخلیه آن مرکز نموده هیچ گونه تصرفی صورت نگرفته است بلکه تمامی مراحل قانونی و با رأی قوه قضائیه است.



سعید عیوض زاده با تقدیر از قوه قضائیه و نیروی انتظامی و کسانی که در امر رسیدن حق ورثه و صاحبان شرکت دامداری و صنعتی ناب شیر زحمت کشیده اند افزود: شرکت ناب شیر کماکان حاضر به بخشش قسمت های آموزشی به دانشجویان عزیز بدون هیچ گونه چشم داشتی است.

کلیه تحقیقات و تجهیزات مرکز مرکزآموزش و تحقیقات کشاورزی استان زنجان در حال حاضر در داخل ساختمان و دور از دسترس محقیقین و کارشناسان قرار دارد.