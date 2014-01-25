زمان برگزاری آزمون استخدامی دادگستری کرمان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیر حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه و دادگستری استان کرمان در تاریخ 11 بهمن ماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: چهار هزار و 944 نفر به منظور احراز 26 رشته شغلی در دادگستری استان کرمان در این آزمون شرکت می کنند.

امیرحسینی اذعان داشت: این تعداد داوطلب از 12 تا 30 دی ماه برای ثبت در این آزمون اقدام کردند.

این مسئول قضایی تصریح کرد: داوطلبان باید برای دریافت کارت ورود به آزمون به سایت WWW.modiriat.org مراجعه و با استفاده از کد رهگیری شش رقمی نسبت به این امر اقدام کنند.

میر حسینی یادآور شد: قبلا زمان این آزمون 27 دی ماه اعلام شده بود که به دلیل همزمانی با امتحانات دانشگاهی به 11 بهمن ماه تغییر پیدا کرد.

وی اذعان داشت: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه و دادگستری استان کرمان در پنج حوزه واقع در دانشگاه آزاد اسلامی و دو حوزه نیز در دانشگده چمران شهر کرمان برگزار می شود.

معاون اداری مالی دادگستری استان کرمان گفت: داوطلبین به منظور رفع ابهام در خصوص این آزمون می توانند با شماره 02142348505 تماس حاصل کنند.

