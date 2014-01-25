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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۵

امیر حسینی:

زمان برگزاری آزمون استخدامی دادگستری کرمان اعلام شد

زمان برگزاری آزمون استخدامی دادگستری کرمان اعلام شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی دادگستری استان کرمان از برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه طی بهمن ماه در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیر حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه و دادگستری استان کرمان در تاریخ 11 بهمن ماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: چهار هزار و 944 نفر به منظور احراز 26 رشته شغلی در دادگستری استان کرمان در این آزمون شرکت می کنند.

امیرحسینی اذعان داشت: این تعداد داوطلب از 12 تا 30 دی ماه برای ثبت در این آزمون اقدام کردند.

این مسئول قضایی تصریح کرد: داوطلبان باید برای دریافت کارت ورود به آزمون به سایت WWW.modiriat.org مراجعه و با استفاده از کد رهگیری شش رقمی نسبت به این امر اقدام کنند.

میر حسینی یادآور شد: قبلا زمان این آزمون 27 دی ماه اعلام شده بود که به دلیل همزمانی با امتحانات دانشگاهی به 11 بهمن ماه تغییر پیدا کرد.  

وی اذعان داشت: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه و دادگستری استان کرمان در پنج حوزه واقع در دانشگاه آزاد اسلامی و دو حوزه نیز در دانشگده چمران شهر کرمان برگزار می شود.

معاون اداری مالی دادگستری استان کرمان گفت: داوطلبین به منظور رفع ابهام در خصوص این آزمون می توانند با شماره 02142348505 تماس حاصل کنند.
 

کد مطلب 2220856

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