پیش شرط کرزای برای امضای پیمان راهبردی افغانستان و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری بی بی سی لحظاتی پیش به اظهارات حامد کرزای درباره امضای پیمان راهبردی پرداخت و اعلام کرد: کرزای پیش شرط پیمان راهبردی واشنگتن و کابل را تضمین صلح در افغانستان معرفی کرده و بار دیگر پیش شرط های این پیمان را تکرار کرده است.



کرزای تاکید کرد: پیمان راهبردی در صورتی امضا می شود که صلح و امنیت در افغانستان حاکم شود.



کرزای پیشتر پیش شرط امضای پیمان راهبردی با واشنگتن را پایان حملات به منازل مسکونی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، ایجاد صلح و ثباتی پایدار در افغانستان و سپردن زندانیان گوانتانامو به دولت عنوان کرده بود.



شورای امنیت ملی افغانستان نیز چنین اقدام آمریکا را در تضاد با تعهدات قبلی این کشور و با هدف تحت فشار قرار دادن کابل برای امضای پیمان راهبردی با واشنگتن عنوان کرده است که در صورت امضای آن نیروهای آمریکایی می توانند حتی پس از سال آتی در این کشور باقی بمانند.