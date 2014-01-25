گوجه فرنگی های بنفش در راه بازار/ آنتی اکسیدانی برای درمان سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، رنگدانه های تیره گوجه فرنگی بنفش می تواند همان فواید سلامتی بالقوه میوه هایی مانند زغال اخته را به گوجه فرنگی بدهد.

گوجه فرنگی های بنفش دست ورزی شده که توسط دانشمندان انگلیس و به طور گسترده در کانادا تولید شده اند اکنون به شکل محموله هزار و 200 لیتری آب گوجه فرنگی بنفش در راه انگلیس هستند.

رنگدانه بنفش موسوم به آنتوسیانین نوعی آنتی اکسیدان است که آزمایش های آن بر روی حیوانات نشان داده است می تواند به درمان سرطان کمک کند.

دانشمندان می گویند این گوجه فرنگی های جدید می توانند ارزش غذایی هر چیزی را از سس کچاپ گرفته تا سس پیتزا افزایش دهند.

پژوهشگران تولید کننده این گوجه فرنگی ها امیدوارند نخستین محموله بزرگ مقیاس آب این میوه به آنها در بررسی قابلیت های آن کمک کند.

با این گوجه فرنگی های بنفش می توان همان ترکیبات مفید برای سلامتی موجود در زغال اخته و قره قاط را داشت؛ اما باید آنها را در غذا مورد مصرف مردم به کار گرفت.

این گوجه فرنگی ها بخشی از نسل جدید گیاهان دست ورزی شده ژنتیکی هستند برای مصرف خوراکی عرضه شده اند.

رنگدانه بنفش نتیجه انتقال یک ژن از گیاه گل میمون است این ژن می تواند فرایندی را در گیاه گوجه فرنگی که به تولید آنتوسیانین کمک کند تغییر دهد.

مجری این تحقیقات می گوید محدودیت های اتحادیه اروپا بر روی تولید محصولات دست ورزی شده ژنتیکی وی را ترغیب کرده تا در خارج از این اتحادیه در پی گسترش این فناوری باشد.

مقرارت کانادا از محصولات دست ورزی شده ژنتیکی حمایت می کند و همین امر موجب شده است شرکت انرژی فارمز گوجه فرنگی های بنفش را در 465 متر مربع گلخانه کشت کرده و دو هزار لیتر آب گوجه تولید کند.

پس از وارد شدن این هزار و 200 لیتر آب گوجه به شهر نورویچ انگلیس دانه های گوجه فرنگی از آن حذف شده و دیگر هیچ ماده ژنتیکی که خطر آلودگی داشته باشد وجود نخواهد داشت.

محققان قصد دارند آزمایشات گسترده ای را بر روی آب گوجه فرنگی انجام دهند تا دریابند آیا آنتوسیانین برای انسان تاثیرات مثبت دارد یا خیر. تحقیقات پیش از این از تاثیرات مطلوب، ضد التهابی و ضدسرطانی این آنتی اکسیدان بر روی موش ها خبر داده بود.

یک مساله اصلی دیگر در این بررسی ها این است آیا محصولات دست ورزی شده که می توانند برای سلامت انسان موثر باشد، عقیده و افکار عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر.

محققان انگلیسی امیدوارند آب گوجه فرنگی بنفش طی دو سال آینده برای فروش در آمریکای شمالی مجوز بگیرد.