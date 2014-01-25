خودروهاي سنگین در ابرکوه باز هم حادثه ساز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین حادثه ای که در ابركوه اتفاق افتاد، دو دستگاه تریلر و یک دستگاه کمپرسی با هم برخورد کردند.

این حادثه که در بلوار امام رضا(ع) و ورودی ابرکوه از سمت یزد اتفاق افتاد، به گفته مردم حاضر در صحنه، تریلری که در حال ورود به شهر ابرکوه بود برای این که با کمپرسی در حال دور زدن برخورد نکند، تلاش می کرد اما در نهایت با برخورد با کمپرسی با عث واژگونی آن شد.

این تریلر بعد از آن با یک تریلر پارک شده در کنار بلوار برخورد کرد و سپس از مسیر منحرف و وارد پیاده رو شد که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در بر نداشت.

حوادثي که توسط خودروهای سنگین ورودی به ابرکوه ایجاد می‌شود، برای مردم این شهر تعجب آور نیست زیرا سالیان سال است که شاهد این اتفاقات هستند.

این حوادث در مواردی جان شهروندان ابرکوهی را گرفته است به عنوان نمونه حدود یکسال پیش در چند 10 متری همین نقطه ای که امروز شاهد حادثه بودیم، تصادف موتور با تریلر جان دو جوان ابرکوهی را گرفت.

در حادثه دیگری در چند ماه قبل نیز در بلوار جمهوری اسلامی که مسیر رفت و آمد خودروهای سنگین است، یک کامیون بعد از برخورد با یک موتورسوار، وارد یک ساختمان مسکونی شد و علاوه بر کشته شدن راکب موتورسیکلت، خسارت های مالی زیادی نیز به اهالی این ساختمان وارد شد.

ابرکوه فاقد کمربندی است و خودروهای سنگین برای عبود ار این شهر باید وارد شهر شوند و همین مسئله باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای ابرکوه شده است.

مردم ابرکوه سال ها است که چشم انتظار راه اندازی کمربندی در حال ساخت ابرکوه هستند اما این امر تاکنون محقق نشده است و این در حالی است که در یکی از شهرهای همجوار در استان یزد در چند سال گذشته شاهد راه اندازی دومین کمربندی بوده ایم.

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گزارش و عكس: رحيم ميرعظيم