به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر موحدی‌پور در دیدار با سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه جغتای ضمن اشاره به جایگاه وقف در دین اسلام بر احیای این سنت حسنه و نگهداری موقوفات تاکید کرد.

وی با بیان اینکه در زمان طاغوت موقوفات مورد چپاول و حیف و میل قرار می‌گرفت، اظهار داشت: با فتوای امام خمینی(ره) که فرمودند: "موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود" موقوفات به مسیر صحیح خودش برگشت و ما باید برای احیای موقوفات دلسوزی کنیم.

امام جمعه جغتای با بیان اینکه زمین موقوفه مال بی‌صاحب نیست و باید موقوفاتی که ثبت نشده است مورد شناسایی و نگهداری قرار بگیرد تصریح کرد: باید اولویت‌های وقف مشخص و به نیات مردم جهت بدهیم و اگر وقف ترویج و تبلیغ شود مردم تشنه کار خیر هستند و برای وقف‌های جدید اقدام می‌کنند.

موحدی‌پور در ادامه به حوزه علمیه جغتای و اینکه حوزه علمیه باید ریشه‌دار و خودگردان شود اشاره کرد و گفت: به همت واقفان خیراندیش و هدایت نیات نیکوکاران، موقوفات خوبی برای حوزه علمیه این شهرستان ثبت شده است.

همچنین سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه جغتای نیز در این جلسه گزارشی از موقوفات و بقاع متبرکه این شهرستان و راه‌اندازی سامانه جامع موقوفات و مزایا و برکات آن ارائه کرد و گفت: مهمترین اقدام سازمان اوقاف در انجام عمل امینانه نیات واقفان، راه‌اندازی سامانه جامع بوده است.

احمد محمدیان موقوفات و بقاع متبرکه را سرمایه‌های اهل‌بیت(ع) خواند و خواستار مساعدت امام جمعه و سایر مسئولان شهر برای توسعه وقف و تبدیل بقاع متبرکه شهرستان به قطب فرهنگی شد.