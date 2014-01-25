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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۶

موحدی پور:

شناسایی اولویت‌های وقف برای جهت‌دهی به نیات مردم ضروری است

شناسایی اولویت‌های وقف برای جهت‌دهی به نیات مردم ضروری است

جغتای- خبرگزاری مهر امام جمعه شهرستان جغتای گفت: باید اولویت‌های وقف در این شهرستان مشخص شود تا بتوانیم به نیات مردم برای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه جهت بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر موحدی‌پور در دیدار با سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه جغتای ضمن اشاره به جایگاه وقف در دین اسلام بر احیای این سنت حسنه و نگهداری موقوفات تاکید کرد.

وی با بیان اینکه در زمان طاغوت موقوفات مورد چپاول و حیف و میل قرار می‌گرفت، اظهار داشت: با فتوای امام خمینی(ره) که فرمودند: "موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود" موقوفات به مسیر صحیح خودش برگشت و ما باید برای احیای موقوفات دلسوزی کنیم.

امام جمعه جغتای با بیان اینکه زمین موقوفه مال بی‌صاحب نیست و باید موقوفاتی که ثبت نشده است مورد شناسایی و نگهداری قرار بگیرد تصریح کرد: باید اولویت‌های وقف مشخص و به نیات مردم جهت بدهیم و اگر وقف ترویج و تبلیغ شود مردم تشنه کار خیر هستند و برای وقف‌های جدید اقدام می‌کنند.

موحدی‌پور در ادامه به حوزه علمیه جغتای و اینکه حوزه علمیه باید ریشه‌دار و خودگردان شود اشاره کرد و گفت: به همت واقفان خیراندیش و هدایت نیات نیکوکاران، موقوفات خوبی برای حوزه علمیه این شهرستان ثبت شده است.

همچنین سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه جغتای نیز در این جلسه گزارشی از موقوفات و بقاع متبرکه این شهرستان و راه‌اندازی سامانه جامع موقوفات و مزایا و برکات آن ارائه کرد و گفت: مهمترین اقدام سازمان اوقاف در انجام عمل امینانه نیات واقفان، راه‌اندازی سامانه جامع بوده است.

احمد محمدیان موقوفات و بقاع متبرکه را سرمایه‌های اهل‌بیت(ع) خواند و خواستار مساعدت امام جمعه و سایر مسئولان شهر برای توسعه وقف و تبدیل بقاع متبرکه شهرستان به قطب فرهنگی شد.

کد مطلب 2220889

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