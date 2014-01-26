ورود یک بازی ایرانی علمی تخیلی به بازار گیم

به گزارش خبرنگار مهر، بازی "جنون سیاه:تله " از تولیدات بنیاد ملی بازی های رایانه ای است که 70 درصد از مرحله تولید آن سپری شده و قرار است سال 93 وارد بازار گیم شود؛ این بازی در قالب سبک سوم شخص تيرانداز و گونه(ژانر) اکشن وحشت تولید شده است.

ژانر علمی تخیلی و وحشت از گونه های متفاوت و جذاب در دنیای بازی سازی بوده و به علت نیاز به قدرت هنری و فنی بالا، توسعه آنها چندان ساده نیست اما با این وجود اکنون بازیهای بسیاری از این نوع در کشور در حال تولید است.

بازی رایانه ای" جنون سیاه:تله " به طراحی هادی جعفری منفرد و با حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در شرکت فن آوران توسن گام در حال تولید بوده و اواسط سال آینده در شبکه توزیع قرار می گیرد.

این بازی دارای داستاني کاملا ايراني بوده که برگرفته از اسطوره کهن ضحاک در شاهنامه فردوسي است. در واقع " جنون سیاه:تله "روايتي نو از مفاهيم نهفته در آن اسطوره کهن که در فضايي علمي تخيلي در آينده رخ مي دهد، است.

عنصر داستان در اين بازي بسيار بيشتر از معمول بازي هاي ساخته شده مورد توجه بوده و اين روند در گستردگی بازي نامه مشخص است.

داستان " جنون سیاه:تله " که در آينده اي نامعلوم رخ مي دهد، حکايت پليس جواني است که در يکي از روزهاي عادي کاري اش، ناگهان با پديده اي عجيب و موجوداتي ناشناخته روبه رو مي شود که حاصل نبوغ دانشمندي شيطان صفت هستند. این داستان از يک سو چشم به آينده اي تاريک براي جهان و از سوي ديگر نگاهي به اسطوره هاي کهن و باستاني دارد.

" جنون سیاه:تله "با دارا بودن حدود 10 ساعت گيم پلي، تجربه اي جدید از بازي هاي ايراني را در مقابل مخاطبانش قرار داده و بازيکنان در این گیم ایرانی با محيط هايي متنوع و خيره کننده روبه رو می شوند.