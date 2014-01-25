ایجاد زیرساخت های مسکن مهر پرند پیگیری ویژه شود

سعید میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نباید مردم در عصر اطلاعات و ارتباطات مشکل ارتباطی داشته باشند، اظهار داشت: شرکت مخابرات باید در این راستا پیشگام بوده و انتظار داریم با توجه به تکمیل تدریجی مسکن مهر در پرند همزمان با حضور مردم وسائل ارتباطی برقرار شده و در این خصوص مشکلی نداشته باشند.

ارتقای پهنای باند در پرند یک گام بزرگ بود

وی با اشاره به ایجاد 15 هزار خط تلفن ثابت و ارتقای پهنای باند در پرند و بهره برداری از آن در هفته جاری افزود: این اتفاق در شهر پرند یک گام بزرگ بود چنانکه به گفته مسئولان امر در مخابرات از آخرین تکنولوژی های روز در ارتقای پهنای باند این شهر استفاده شده است.

میرزایی با بیان اینکه شورا به عنوان خادم مردم در کنار مسئولان پیگیر مشکلات آنها بوده و هست، بیان داشت: با توجه به درخواست ها و مراجعات مکرر مردم مبنی بر ایجاد خطوط تلفن ثابت و راه اندازی adsl با پیگیری های شورا، مشکلات منعکس و در نهایت منجر به حضور استاندار تهران، مسئولان مخابرات استان و شهرستان و افتتاح 15 هزار خط تلفن ثابت در مسکن مهر شد.

سخنگوی شورای شهر پرند با قدردانی از مسئولان و همکاری و پیگیری های مخابرات شهرستان رباط کریم افزود: رفع این نیاز از موضوعات اساسی شهر بود و از آنجایی که بیش از یک سوم مسکن مهر استان تهران در پرند ساخته شده همت ویژه ای برای تکمیل زیرساخت ها را از سوی مسئولان و دستگاه های اجرایی می طلبد.

گرامیداشت دهه فجر به صورت ویژه و حضور پرشور مردم

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پرند در ادامه با اشاره به فرارسیدن دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب گفت: با توجه به شرایط خاص کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی برنامه ها و جشن های دهه فجر انقلاب در سال جاری باید به صورت ویژه برگزار شود.

وی با بیان اینکه این مهم در شهر پرند به عنوان فرزند ایران اسلامی مد نظر قرار گرفته است به برگزاری جلسه ای با محوریت شورای اسلامی شهر با دستگاه های اجرایی و مرتبط درخصوص دهه فجر اشاره کرد و افزود: برنامه ریزی منظم، منسجم و ویژه ای در خصوص جشن های انقلاب در شهر پرند صورت گرفته است.

میرزایی ادامه داد: به شکرانه پیروزی انقلاب سعی ما بر این است، مردمی بودن جشن ها در ایام الله دهه فجر حفظ شود و مردم که صاحب اصلی انقلاب هستند پای کار بوده و در برپایی مراسم مختلف جشن دهه فجر حضور و همتی فعال داشته باشند.

سخنگوی شورای شهر پرند با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد، آذین بندی شهر به صورت ویژه صورت بگیرد، گفت: جشن بزرگ همگانی با عنوان میلاد نور در سالن آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور با حضور عموم مردم در چند شب متوالی برگزار می شود و همچنین جشن های دیگری در سطح شهر صورت خواهد گرفت.

این مسئول به دعوت و حضور میهمانان ویژه از جمله ایثارگران، شعرا و نخبگان علمی و ورزشی در این جشن اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی نظیر فوتبال، فوتسال، جودو، کشتی و.... تحت عنوان جام دهه فجر، تقدیر از برترین ها و کلنگ زنی چند پروژه از دیگر برنامه های دهه فجر در پرند است.