زمان طلایی جراحی ناهنجاریهای فک و صورت/ ایران جزو 5 کشور اول دنیا در جراحی پلاستیک

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع سخنرانی خود در نخستین همایش شاغلین رشته های پزشکی اشاره کرد و افزود: در این سخنرانی، گزارشی از وضعیت ناهنجاریهای جمجمه، فک و صورت به پزشکان عمومی ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به امکانات علمی، آموزشی، تحقیقاتی در زمینه جراحی پلاستیک، گفت: پزشکان عمومی در خط مقدم بهداشت و درمان قرار دارند و از این رو، لازم است که از وضعیت ناهنجاریهای جمجمه، فک و صورت در کشور آگاه شوند.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک با تاکید بر زمان طلایی برای عمل جراحی بیمار دچار ناهنجاریهای جمجمه، فک و صورت، تصریح کرد: پزشکان عمومی باید بدانند که عارضه شکاف لب و کام کودک، تا چند ماهگی عمل شود و اگر این اتفاق نیافتد، چه مشکلاتی می تواند متوجه کودک شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: در کارگاهی که برای پزشکان عمومی در نظر گرفته شده است، این گزارش در بالاترین سطح علمی و توسط فوق تخصص جراحی پلاستیک، ارائه می شود.

کلانتر هرمزی به آمار شیوع شکاف لب و کام در دنیا و ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای جهانی، هر 700 تا 800 تولد زنده یک کودک دچار شکاف لب و کام می شود که آمار ایران هم در همین سطح است.

به گفته وی، آمار شکاف لب و کام در کشورهای جهان سوم، یک نفر در هر 500 تولد زنده است.

کلانتر هرمزی همچنین شیوع ناهنجاریهای جمجمه را به ازای هر 2500 تا 3000 تولد زنده یک نفر اعلام کرد و افزود: سطح سنی برای عمل جراحی این قبیل افراد خیلی مهم است. زیرا، این قبیل کودکان باید قبل از یک سالگی جراحی شوند.

وی با عنوان این مطلب که قبلا سن جراحی کودکان مبتلا به این ناهنجاریها در کشور ما 5 سالگی بود، گفت: در حال حاضر به سطح کشورهای پیشرفته دنیا رسیده ایم و تقریبا با استانداردهای جهانی همراه هستیم.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک در ادامه به جایگاه ایران در جراحی پلاستیک اشاره کرد و افزود: به لحاظ نوآوری، تشیخص و درمان در جراحی پلاستیک، ایران توانسته جزو 5 کشور اول دنیا قرار بگیرد که استناد به این موضوع را می توان از لابه لای مقالات متعددی که مجلات بین المللی به چاپ می رسد، مشاهده کرد.

نخستین همایش شاغلین رشته های پزشکی از 9 تا 11 بهمن ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود. این همایش دارای 26 امتیاز بازآموزی است و در حدود 126 رشته پزشکی، پیراپزشکی،‌ پرستاری و... در این همایش شرکت می‌کنند.