۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۷:۱۲

درديدارعلي دايي ازسازمان بهزيستي؛

پيشنهاد تاسيس مدرسه فوتبال مخصوص كودكان بي سرپرست ارايه شد

علي دايي كاپيتان تيم ملي فوتبال ايران درديدار با دكترراه چمني رئيس سازمان بهزيستي كشور برهمكاري بيشتر و موثرتربا بهزيستي براي ارايه خدمات عام المنفعه تاكيدكرد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" علي دايي نماينده وسفير جمهوري اسلامي ايران در سازمان يونيسف با تاكيد براينكه همه ورزشكاران درانجام خدمات به افراد نيازمند و كودكان بي سرپرست وجامعه خود مشتاق هستند، افزود: ما ورزشكاران درفواصل مختلف وموقعيتهاي متناسب مثل زلزله بم درشهرستانهاي مختلف هرجا كه نيازبود، حضوريافتيم وبراي كودكان وافراد نيازمند فعال بوده ايم. ازاين پس نيزمايل هستيم در هرزمان كه مقتضي باشد براي اقشارخاص جامعه فعال باشيم.

دراين نشست دكترراه چمني ضمن خيرمقدم به كاپيتان تيم ملي فوتبال كشورحضور ورزشكاران وهنرمندان در امورخيريه وكمك به مستمندان، نيازمندان، معلولان و سالمندان وكودكان بي سرپرست را بسيارموثرومستدام دانست.

