نمایش «خانم» در تبریز به روی صحنه رفت

کارگردان نمایش "خانم" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای این نمایش که نوشته « آرش عباسی» است، از شب گذشته در سالن استاد صادقی تئاتر شهر تبریز آغاز شده و تا 10 بهمن ماه پذیرای مخاطبان هنردوست تبریزی خواهیم بود.

نازیلا ایران زاد بنام گفت: این نمایش که بصورت تک بازی اجرا می شود، داستان زنی پا به ماه را بیان می کند که در شرایط سخت جسمی و روحی زندگی خود، تصمیم مهمی می گیرد.

وی تصریح کرد: با چشم پوشی از موانع ایجاد شده برای ترجمان صحنه ای این اثر، از حمایت شورای ارزیابی و بازبینی نمایش استان و همچنین معاونت فرهنگی هنری اداره کل ارشاد اسلامی تشکر و قدردانی می کنم.

کارگران نمایش "خانم" با تشکر از مشاوره و همفکری محمد رمضانی، رامین ریاضی و مهرداد نیکجو، عوامل اجرایی گروه خود را چنین معرفی کرد:

بازیگر: رقیه ولی پور، صداپیشگان: محمدرضا قنبری، آسیه شهسواری، سعید باامید؛ دستیار اجرایی: ناهید زمانی؛ مدیر صحنه: بابک فرمند؛ انتخاب قطعات موسیقی و افکت: شاهرخ پناهی فرد؛ نوازنده: عطا چایچی؛ عکاس: پیام زین العابدینی؛ طراح لباس: محمدرضا فلاحیان؛ طراح پوستر و بروشور: افشین مجربی تبریزی.

گفتنی است؛ اجرای ویژه اصحاب رسانه و عکاسان محترم تبریز، امروز شنبه پنجم بهمن ماه ساعت 18 در این محل برگزار می شود.