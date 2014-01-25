تخفیف 30 درصدی تله کابین گنجنامه در جشنواره زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اردستانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران درباره تخفیف جشنواره زمستانی این مجموعه گفت: در طول ایام برگزاری جشنواره زمستانی همدان استفاده عموم مردم از تله کابین و سورتمه ریلی، تمام بازی ها و سرگرمیهای این مجموعه و واحدهای تجاری تله کابین گنجنامه با 30 درصد تخفیف آماده پذیرایی از عموم است.

مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه همدان ادامه داد: غرفه های فروشگاه مجموعه تله کابین نیز تا 30 درصد به مشتریان تخفیف می دهند.

مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه همدان با بیان اینکه برگزاری جشنواره زمستانی در معرفی شهر همدان نقش موثری دارد از راه اندازی فاز نخست پیست اسکی میدان میشان در این ایام خبر داد.

اردستانی با تاکید بر اینکه شرایط لازم برای میزبانی شایسته از مسافران و گردشگران فراهم شده است، گفت: با توجه به بارشهای مناسب برف در سال جاری مسابقه آدم برفی امسال در سایت گنجنامه برگزار می شود.

مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه همدان از برگزاری مسابقه یخ نوردی کشوری در آبشار گنجنامه همدان نیز خبر داد و گفت: دهم بهمن ماه این مسابقات با حضور یخ نوردان برتر کشور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: با برگزاری موفق شش دوره قبل جشنواره زمستانی همدان و کسب تجربه‌های مختلف در زمینه جذب و پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی در فصل زمستان به دنبال استفاده از امکانات بسیار متنوع استان همدان در زمینه جذب گردشگران ورزشی و علاقمند به رشته‌های زمستانی هستیم.

اردستانی افزود: با کمک و همکاری نزدیک دستگاه ‌های مربوط با ورزش سعی شده تا نام استان همدان به عنوان یکی از مهمترین و بهترین استانها به عنوان پایلوت رشته‌های مفرح ورزشی زمستانی مطرح شود.

مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه همدان اضافه کرد: در شش سال گذشته با استفاده از اقلیم سردسیری و طبیعت منحصر به فرد همدان، جشنواره زمستانی طراحی و اجرا شده که منجر به افزایش گردشگران داخلی و خارجی در همدان می ‌شود.