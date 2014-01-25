به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فعال همدانی صبح شنبه در گردهمايي روساي آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي تابعه دانشگاه فني و حرفه‌اي در بوشهر اظهار داشت: دانشگاه فني و حرفه‌اي نقش بسیار مهمی در تولید نیروی انسانی کارآمد و توانمند دارد.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته برای اجرای طرح‌های پژوهشی، خاطرنشان ساخت: مهم ترين اتفاق دانشگاه فني و حرفه اي در سال 92 انتخاب يكي از پژوهشگران اين دانشگاه در بين پژوهشگران برتر وزارت علوم است که اين موضوع مهم نقطه شروع پيشرفت‌هاي بعدي است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای رويكرد بخش پژوهشي دانشگاه را چاپ و تاليف كتب اساتيد دانست و اضافه کرد: آماده هستیم تا حمایت لازم را از چاپ كتب جديد اساتيد داشته باشیم.

تلاش برای تحقق شعار دانشگاه توليد محور

وی در ادامه با تاکید بر لزوم معرفی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تصریح کرد: ناشناخته بودن دانشگاه فني و حرفه اي در بين ايرانيان از عمده‌ترين مشكلات اين دانشگاه است که راه حل برون رفت از آن معرفي اين دانشگاه در سطح عمومی است.

فعال همدانی در ادامه به رويكرد جديد دانشگاه فني و حرفه اي به نحوه پذيرش دانشجو اشاره كرد و ادامه داد: براي ترغيب دانشجويان و داوطلبان كنكور از سال آينده درصدي از دانشجويان پذيرش شده با مزاياي ويژه خواهد بود كه به‌زودي به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ادامه بیان داشت: دانشگاه فني و حرفه اي دانشگاه كارآفرين است و اين دانشگاه آمادگي همكاري با شركت‌ها و سازمان‌ها را دارد تا در‌ راستاي شعار دانشگاه توليد محور همكاري کند.