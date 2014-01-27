حمایت 8 میلیاردی ستاد نانو از محققان در دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از پژوهشگران و محققان حوزه نانو اقدام به حمایت از آنها در 13 بخش کرده است. در دی ماه سال جاری نیز این ستاد مبلغ 8,637,250,000 ریال به 984 محقق پرداخت کرده است.
این حمایتها مربوط به افرادی است که درخواست حمایت تشویقی آنها تا آخر آبان ماه 1392 در ستاد فناوری نانو داوری و تایید شده و مشکلی برای پرداخت نداشتهاند.
این حمایتها در بخشهای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکتر، مقالات علمی- پژوهشی ISI، چاپ کتاب، مجلات نانو، ثبت اختراع، برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی می شود.
جزئیات حمایت 8 میلیارد ریالی ستاد توسعه نانو به محققان این حوزه
|نوع حمایت
|تعداد
|مبلغ به ریال
|پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجو)
|244
|1381000000
|پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)
|264
|75950000
|پایان نامه دکتر (دانشجو)
|59
|972000000
|پایان نامه دکتری (استاد راهنما)
|75
|632000000
|مقاله ISI
|281
|4303850000
|ارائه مقاله در کنگره خارجی
|5
|20000000
|چاپ کتاب
|5
|42500000
|مجلات نانو
|1
|8000000
|حمایت از دانشجویان پسا دکتری (انکوباتور)
|13
|273000000
|برگزاری همایش
|1
|11000000
|برگزاری کارگاه
|3
|11000000
|ثبت اختراع
|1
|30000000
|مقاله علمی پژوهشی
|32
|184,400,000
|جمع
|984
|8637250000
فرآیند مربوط به پرداخت حمایت تشویقی موارد تایید شده در آذر ماه 1392 نیز در حال انجام بوده و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.
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