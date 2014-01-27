حمایت 8 میلیاردی ستاد نانو از محققان در دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از پژوهشگران و محققان حوزه نانو اقدام به حمایت از آنها در 13 بخش کرده است. در دی ماه سال جاری نیز این ستاد مبلغ 8,637,250,000 ریال به 984 محقق پرداخت کرده است.

این حمایت‌ها مربوط به افرادی است که درخواست حمایت تشویقی آنها تا آخر آبان ماه 1392 در ستاد فناوری نانو داوری و تایید شده و مشکلی برای پرداخت نداشته‌اند.

این حمایت‌ها در بخش‌های پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکتر، مقالات علمی- پژوهشی ISI، چاپ کتاب، مجلات نانو، ثبت اختراع، برگزاری همایش و کارگاه‌های آموزشی می شود.

جزئیات حمایت 8 میلیارد ریالی ستاد توسعه نانو به محققان این حوزه

نوع حمایت تعداد مبلغ به ریال پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجو) 244 1381000000 پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) 264 75950000 پایان نامه دکتر (دانشجو) 59 972000000 پایان نامه دکتری (استاد راهنما) 75 632000000 مقاله ISI 281 4303850000 ارائه مقاله در کنگره خارجی 5 20000000 چاپ کتاب 5 42500000 مجلات نانو 1 8000000 حمایت از دانشجویان پسا دکتری (انکوباتور) 13 273000000 برگزاری همایش 1 11000000 برگزاری کارگاه 3 11000000 ثبت اختراع 1 30000000 مقاله علمی پژوهشی 32 184,400,000 جمع 984 8637250000

فرآیند مربوط به پرداخت حمایت تشویقی موارد تایید شده در آذر ماه 1392 نیز در حال انجام بوده و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.