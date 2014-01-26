به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، امت/فورلا کمپانیای است که فیلم اخیر «تنها بازمانده» را ساخته و به تازگی اقدام به ساخت پروژه جدید جنایی علمی تخیلی «فساد» نیز کرده است.
در این پروژه که توسط رندال امت و جورج فورلا اداره می شود، نویسندگان و ستاره فیلم «شاهزاده» دوباره با هم همکار میکند. «شاهزاده» فیلم جدید ویلیس است که به تازگی کار فیلمبرداریاش را در آلاباما به پایان رساند.
آدام گلدورم که یکی از تهیهکنندگان فیلم «شاهزاده» نیز بود برای تهیه فیلم «فساد» هم دست به کار میشود و از طریق کمپانیاش اپرچر انترتینمنت مسئولیت تهیه فیلم را بر عهده میگیرد. امبر چایلدرز، همسر رندال امت نیز که پیش از این در فیلمهایی مانند «2 اسلحه»، «جوخه گانگسترها» و سریال «ری دانون» نقش آفرینی کرده است، در فیلم «فساد» حضور خواهد داشت.
«فساد» که به عنوان فیلمی ترکیبی از دنیای وسترن با دنیای بازیهای GTA (بازی مشهور کامپیوتری) توصیف شده است، درباره اقامتگاهی در آینده است که کارکنان آن موجودات مصنوعی انسانگونه هستند و در آن افراد پولدار میتوانند تیرهترین تخیلاتشان را به حقیقت برسانند.
با توجه به اینکه خاطرات این موجودات مصنوعی هر شب پاک میشود، این اقامتگاه بهشتمانند شرایطی دارد که هر اتفاقی میتواند در آن به وقوع بپیوندد. با این وجود یکی از کارکنان زن این اقامتگاه (با بازی چایلدرز) دچار نقص فنی میشود و تمام خاطراتش را به یاد می آورد. او که متوجه می شود دچار چه رنج هایی شده است، تصمیم به انتقام می گیرد.
ویلیس در این فیلم نقش صاحب اقامتگاه را بازی می کند.
کمپانی امت/فورلا که این فیلم را به عنوان یک فیلم اکشن هیجانی می خواند، مسئولیت سرمایهگذاری پروژه را نیز بر عهده دارد و به دنبال کارگردانی برای در دست گرفتن فیلم است.
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