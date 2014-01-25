  1. دانشگاه و فناوری
۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۵

واگذاری اینترنت 10مگابیتی در تهران تا پایان بهمن/ جدول نرخ های ADSL

واگذاری اینترنت 10مگابیتی در تهران تا پایان بهمن/ جدول نرخ های ADSL

معاون شرکت مخابرات استان تهران از ارائه اینترنت 5 و 10 مگابیتی به متقاضیان ADSL در تهران تا پایان بهمن ماه خبر داد و گفت: واگذاری حجمی اینترنت یک و دومگابیتی نیز از دهه فجر در تهران آغاز می شود.

محمدرضا بیدخام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای مصوبه 152 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر توقف ارائه اینترنت پرسرعت نامحدود و عرضه ADSL به صورت حجمی اظهار داشت: هم اکنون اینترنت مخابرات با ضریب اشتراک یک به 8 در تهران و البرز عرضه می شود.

وی با بیان اینکه اینترنت با دانلود حجمی در البرز به صورت اعتباری و دائمی (پست پید و پری پید) عرضه شده است گفت: واگذاری اینترنت با دانلود حجمی در تهران نیز از دهه فجر آغاز می شود و تا پایان سال در البرز و تهران تمامی خدمات اینترنت پرسرعت به صورت دانلود حجمی و محدود خواهد بود.

بیدخام ادامه داد: در راستای ارائه خدمات اینترنت، واگذاری اینترنت حجی یک و دومگابیتی نیز از دهه فجر آغاز می شود و در صورت موفقیت تست نهایی، ارائه اینترنت 5 و 10 مگابیتی را نیز تا پایان بهمن ماه خواهیم داشت.

وی متقاضیان این سرویس را کاربرانی عنوان کرد که مصارف علمی پژوهشی دارند و گفت: این میزان پهنای باند با ارائه مدارک مرتبط قابل واگذاری خواهد بود.

معاون شرکت مخابرات استان تهران گفت: تعرفه این خدمات مطابق نرخ های تعیین شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

جدول تعرفه های خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر ADSL

به گزارش مهر، براساس اعلام سایت رسمی شرکت مخابرات ایران، حداقل مصرف موجود در تعرفه ماهیانه به شرح زیر است:

نامحدود 8G 4G 2G 0 GB (هزینه اشتراک به ریال) سرعت
- - - 85000 - 64K
125000 - 110000 90000 - 128K
150000 - 130000 110000 - 256K
240000 - 155000 125000 - 512K
430000 275000 175000 140000 75000 1M
740000 310000 215000 175000 120000 2M

همچنین تعرفه بابت هر گیگابایت اضافه دانلود به شرح زیر است:

قیمت به ریال هر گیگابایت اضافه
40000 5> ترافیک >1
30000 10> ترافیک >5
20000 10< ترافیک

 

کد مطلب 2220955

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