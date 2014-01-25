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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۱

برای نخستین بار در کشور؛

طرح مدیریت یکپارچه شهری در شهرستان ری اجرا می شود

طرح مدیریت یکپارچه شهری در شهرستان ری اجرا می شود

ری - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 20 گفت: با تشکیل کارگروه مدیریت شهری در این منطقه، شهرری برای نخستین بار در کشور، طرح یکپارچه سازی اداره شهر را تجربه می کند.

منصور کتانباف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کارگروه مدیریت شهری شهرری متشکل از فرماندار ویژه شهرری و شهرداران مناطق 15، 19، 20، حسن آباد، کهریزک و باقرشهر تاکنون سه جلسه رسمی داشته است، اظهار داشت: نوسازی بافت فرسوده، صیانت از حریم و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز از اولویت های این کارگروه است.

این مسئول، برقراری بالاترین سطح تعامل، استفاده از تمام ظرفیت های مدیریتی و هم افزایی را از اهداف این کارگروه برشمرد و افزود: با اجرای این طرح می توان شهرری را به عنوان پایلوت کشوری طرح یکپارچه سازی مدیریت شهری معرفی کرد چرا که برای نخستین بار در سطح کشور عملیاتی شده است و شاهد اثرات تاثیرگذار آن در منطقه هستیم.

وی به حضور اعضاء شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مهمانان ویژه این کارگروه نیز اشاره کرد و یادآور شد: متناسب با موضوع، رئیس کمیسیون عمران و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در جلسه های رسمی کارگروه مدیریت شهری شهرری حضور داشتند که بر اهمیت جایگاه مدیریتی این کارگروه و لزوم توجه ویژه به شهرری تاکید کردند.

کتانباف با اشاره به اهمیت استفاده از فرصت برنامه پنج ساله دوم مدیریت شهری تهران عنوان کرد: ارائه بسته های پیشنهادی و عملیاتی کارگروه مدیریت شهرری به شورای اسلامی شهر تهران از اولویت های اجرایی این کارگروه است که با همفکری و هم اندیشی اعضاء انجام خواهد شد.

شناسایی و رفع نارسایی های قانونی و اداری

کتانباف شناسایی نارسایی ها و مشکلات اداری، اجرایی و قانونی موجود در روند فعالیت های جاری را از دیگر اهداف یکپارچه سازی مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: تسریع نوسازی بافت فرسوده و شروع مرحله مطالعاتی احداث تصفیه خانه از مصوبه های این کارگروه است که به منظور تبدیل تهدید های شهری به فرصت و ثروت با رائه راهکار و ساز و کار مناسب اجرایی می شود.

شهردار منطقه 20 تهران یادآور شد: علاوه بر جلسه های رسمی، 7 کمیته فرعی موضوعی با عناوین حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، فرهنگی اجتماعی، شهرسازی و معماری، فنی و عمران، برنامه ریزی و توسعه شهری و مالی اداری نیز متشکل از افراد باتجربه، کارآمد، متخصصان باصلاحیت و جمعی از نخبگان نیازها و مسائل عمومی شهرها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

کد مطلب 2220959

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