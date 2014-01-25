طرح مدیریت یکپارچه شهری در شهرستان ری اجرا می شود

منصور کتانباف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کارگروه مدیریت شهری شهرری متشکل از فرماندار ویژه شهرری و شهرداران مناطق 15، 19، 20، حسن آباد، کهریزک و باقرشهر تاکنون سه جلسه رسمی داشته است، اظهار داشت: نوسازی بافت فرسوده، صیانت از حریم و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز از اولویت های این کارگروه است.

این مسئول، برقراری بالاترین سطح تعامل، استفاده از تمام ظرفیت های مدیریتی و هم افزایی را از اهداف این کارگروه برشمرد و افزود: با اجرای این طرح می توان شهرری را به عنوان پایلوت کشوری طرح یکپارچه سازی مدیریت شهری معرفی کرد چرا که برای نخستین بار در سطح کشور عملیاتی شده است و شاهد اثرات تاثیرگذار آن در منطقه هستیم.

وی به حضور اعضاء شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مهمانان ویژه این کارگروه نیز اشاره کرد و یادآور شد: متناسب با موضوع، رئیس کمیسیون عمران و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در جلسه های رسمی کارگروه مدیریت شهری شهرری حضور داشتند که بر اهمیت جایگاه مدیریتی این کارگروه و لزوم توجه ویژه به شهرری تاکید کردند.

کتانباف با اشاره به اهمیت استفاده از فرصت برنامه پنج ساله دوم مدیریت شهری تهران عنوان کرد: ارائه بسته های پیشنهادی و عملیاتی کارگروه مدیریت شهرری به شورای اسلامی شهر تهران از اولویت های اجرایی این کارگروه است که با همفکری و هم اندیشی اعضاء انجام خواهد شد.

شناسایی و رفع نارسایی های قانونی و اداری

کتانباف شناسایی نارسایی ها و مشکلات اداری، اجرایی و قانونی موجود در روند فعالیت های جاری را از دیگر اهداف یکپارچه سازی مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: تسریع نوسازی بافت فرسوده و شروع مرحله مطالعاتی احداث تصفیه خانه از مصوبه های این کارگروه است که به منظور تبدیل تهدید های شهری به فرصت و ثروت با رائه راهکار و ساز و کار مناسب اجرایی می شود.

شهردار منطقه 20 تهران یادآور شد: علاوه بر جلسه های رسمی، 7 کمیته فرعی موضوعی با عناوین حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، فرهنگی اجتماعی، شهرسازی و معماری، فنی و عمران، برنامه ریزی و توسعه شهری و مالی اداری نیز متشکل از افراد باتجربه، کارآمد، متخصصان باصلاحیت و جمعی از نخبگان نیازها و مسائل عمومی شهرها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند.