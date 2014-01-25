اسلامشهر شهری فقیر از لحاظ سرانه های فرهنگی است

محمدمهدی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای انجام فعالیتهای فرهنگی، حوزه سخت افزاری و نرم افزاری باید به موازات هم حرکت کنند، اظهار داشت: تنها با تکیه بر حوزه نرم افزاری که شامل برنامه ریزی محتوایی فرهنگ است، نمی توان شاخص های فرهنگی شهرستان را ارتقاء داد، در این زمینه باید حوزه سخت افزاری فرهنگ که شامل امکانات و فضاهای فرهنگی است نیز توسعه یابد.

وی با ذکر این نکته که این سازمان در حوزه محتوایی و پتانسیل اجرای برنامه ها و آموزش های فرهنگی در حد خوبی قرار دارد، افزود: این مهم در برنامه های اجرا شده و طرح های مورد نظر مشهود است، اما متأسفانه سرانه های فرهنگی شهر اسلامشهر پاسخگوی جمعیت و نیاز شهر نیست و نمی توانیم با این فضاهای محدود، برنامه های فرهنگی و آموزشی دلخواه خود را به اجرا در بیاوریم.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون تنها یک فرهنگسرا در اسلامشهر وجود دارد، در حالی که حداقل باید در هر منطقه شهرداری یک فرهنگسرا وجود داشته باشد، همچنین تعداد خانه های فرهنگ در شهر اسلامشهر سه باب است که برای تحقق اهداف فرهنگی و آموزشی شهر باید در هر محله یک خانه فرهنگ و سرای محله فعالیت کند.

سلیمی افزود: متأسفانه فرهنگسرای استاد شهریار در شهرک امام حسین(ع) از سال 86 در حال احداث است و هنوز به بهره برداری نرسیده در حالی که این فرهنگسرا در سال های اخیر می توانست نقش شایانی در بهبود اوضاع فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان این شهرک، به نحوی شایسته و مفید داشته باشد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اسلامشهر در ادامه به تنها سینمای اسلامشهر به عنوان یکی از مهمترین فضاهای فرهنگی شهر اشاره کرد و یادآور شد: حدود 15 سال از افتتاح این سینما می گذرد و امکانات آن در حال فرسوده شدن است که باید برخی از آنها تعویض و برخی دیگر تعمیر اساسی شوند.

وی افزود: متأسفانه در این 15 سال بودجه ای برای تعمیر و نگهداری ساختمان و تعویض امکانات این سینما اختصاص داده نشده و با این شرایط امکان دارد در سالهای آینده با مشکلات زیادی برای تأمین نیازها و نگهداری آن مواجه باشیم.

سلیمی در بخش دیگری دلیل اصلی کند شدن فعالیت های فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی را کمبود منابع مالی عنوان و اعلام کرد: این سازمان، سازمانی نوپاست و منابع درآمدی زیادی ندارد و به این دلیل با مشکلات مالی روبروست، در این زمینه نگاه مسئولین به سازمان فرهنگی ورزشی نباید نگاه اقتصادی باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: درست است که باید درآمدزایی از اماکن فرهنگی و ورزشی جزء برنامه های سازمان باشد، اما نباید به مانند یک بنگاه اقتصادی به سازمان فرهنگی نگاه شود، سازمان فرهنگی باید درآمدزا باشد اما از فعالیت های فرهنگی نمی تواند نیازهای اساسی مالی سازمان را تأمین کرد.

سلیمی با اشاره به اینکه سازمان فرهنگی ورزشی با سازمان هایی که ذاتاً درآمدزا هستند متفاوت است، گفت: این سازمان برای اجرای برنامه های فرهنگی و ارتقای سطح فرهنگ شهر مجبور است از کمک های مالی شهرداری استفاده کند.

وی، تفکیک اداره زیباسازی که اصلی ترین منبع درآمدی سازمان بود را مهمترین دلیل وجود مشکلات مالی در سازمان عنوان و ابراز امیدواری کرد: امید است با توجه ویژه اعضای شورای شهر و شهردار بزودی این مشکل رفع شود.

سلیمی همچنین به پروژه های نیمه تمام ورزشی این سازمان اشاره کرد و افزود: این پروژه ها ظرفیت مناسبی برای ورزش شهرستان به حساب می آیند و می توانند سهم زیادی در رشد ورزش قهرمانی و همگانی شهر اسلامشهر داشته باشند که متأسفانه پس از سال ها هنوز به اتمام نرسیده اند و قبل از اینکه به بهره برداری برسند در حال فرسایش هستند.

وی بیان داشت: سالن چند منظوره مجموعه ورزشی امام خمینی(ره) با پیشرفت 70 درصدی و استخر این مجموعه با پیشرفت 40 درصدی، مدتی است به حال خود رها شده اند و هنوز بودجه ای برای اتمام آن ها در نظر گرفته نشده است.

دهه فجر فرصتی برای آشنایی نسل جدید با اهداف انقلاب اسلامی است

سلیمی در بخش دیگری با تأکید بر لزوم احیاء ارزش‌های انقلاب اسلامی، اظهار داشت: دهه فجر فرصتی برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جدید با انقلاب شکوهمند اسلامی و اهداف مقدس آن است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اسلامشهر اعلام کرد: همه دستگاه‌هاي فرهنگي، دولتي و غيردولتي كه با نسل جوان و نوجوان سر و كار دارند، بايد زمينه انتقال فرهنگ و آرمان‌هاي انقلاب به جوانان را فراهم كنند.

وی بر ضرورت حضور همه جانبه مردم در صحنه‌ها تأکید کرد و افزود: دهه فجر یادآور ایثار و فداکاری و شهادت جوانانی است که در راه انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم طاغوت از جان مایه گذاشتند، دهه فجر یادآور رهایی مردم مبارز و قهرمان ایران از استبداد حکومت 2500 ساله شاهنشاهی و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است.

این مسئول ادامه داد: ملت ايران در دفاع از آرمان‌ها و موازين امام و رهبري و شهدا، با سلاح بصيرت و بيداري در بيش از سه دهه گذشته بخش ديگري از افتخارات نظام مقدس اسلامي را رقم زده‌اند.

سلیمی افزود: تبیین صحیح ماهیت و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی، تقویت وحدت و انسجام ملی و امید آفرینی به آینده نظام اسلامی از اصلی ترین اصول و مبانی برنامه های دهه فجر می باشد که باید به این اصل مهم توجه شایانی شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اسلامشهر در تشریح برنامه های این سازمان برای گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این سازمان امسال برنامه های خود را با شعار "ولایت رمز ماندگاری انقلاب" در قالب های متعددی برگزار خواهد کرد.

سلیمی برگزاری همایشی با این عنوان برای پرسنل شهرداری اسلامشهر را یکی از این برنامه ها ذکر کرد و افزود: جشنواره نقاشی فجر ماندگار در مراکز فرهنگی سازمان، همایش پیاده روی خانوادگی، مسابقه کتابخوانی، مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی برای مسئولین شهر به همراه نورافشانی، چاپ ویژه نامه دهه فجر و مسابقات ورزشی پرسنل شهرداری اسلامشهر از دیگر برنامه هایی است که برای دهه فجر امسال برنامه ریزی شده است.