2700 برنامه مختلف دهه فجر امسال در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر شنبه در حاشیه جلسه برنامه های ستاد دهه فجر استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام دهه فجر امسال بیش از دو هزار و 773 برنامه مختلف در شهرستانها مختلف لرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه کمیته های برگزاری برنامه های ستاد دهه فجر لرستان تشکیل شده است افزود: امروز نیز برنامه های این کمیته ها در ستاد دهه فجر استان از سوی دستگاههای عضو آنها ارائه و گزارش عملکردهای آنها نیز ارائه شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت همکاری و حمایت فرمانداران شهرستانهای استان برای برگزاری برنامه های دهه فجر تصریح کرد: این اقدامات باید به گونه ای باشد که زمینه حضور گسترده مردم در برنامه های مختلف دهه فجر فراهم شود.

شاهرخی با تاکید بر برگزاری برنامه های دهه فجر استان با محوریت مردم عنوان کرد: در این راستا مسئولان استان باید بستر و زمینه لازم را برای حضور مردم در برنامه ها فراهم آورند.

وی با اشاره به تشکیل 46 کمیته و ستاد دهه فجر در استان لرستان تصریح کرد: طی 10 روز دهه فجر بیش از دو هزار و 773 برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی و ... در استان لرستان برگزار می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به برنامه های شاخص دهه فجر در لرستان عنوان کرد: یکی از این برنامه های شاخص اجرای طرح "کاروان فجر امید" است که با همکاری صدا و سیما و همچنین حمایت استانداری لرستان و فرمانداریها برگزار می شود.

شاهرخی با بیان اینکه در قالب این برنامه کاروان فجر امید در طول ایام دهه فجر هر روز در یک شهرستان حضور خواهد داشت تصریح کرد: در این برنامه مجموعه ای از جشن ها و فعالیتهای دهه فجر به تصویر کشیده می شود و هر شب از طریق شبکه استانی افلاک برنامه های این کاروان پخش خواهد شد.

وی همچنین دیدار با خانواده شهدا انقلاب اسلامی در شهرستانهای مختلف استان با حضور مسئولان و فرمانداران شهرستانهای مختلف را یکی دیگر از برنامه های شاخص ایام دهه فجر در لرستان عنوان کرد.