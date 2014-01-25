«فصل فراموشی فریبا» به اصلاح رنگ رسید/ رونمایی از پوسترها

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «فصل فراموشی فریبا» که صحنه هایی از آن به دلیل مشکلات نظارتی تعدیل شده است گروه صداگذاری را مجبور کرده است که بخشی از کار را دوباره آماده سازی کنند.

محمود موسوی نژاد صداگذار سینمای ایران که فیلم های «زمانی برای مستی اسبها»، «آوازهای سرزمین مادری ام»، «من ترانه پانزده سال دارم»، «دیشب باباتو دیدم آیدا» و «زیر نور ماه» را در سابقه خود دارد، اظهار کرد: صداگذاری این فیلم به دلیل حضور شخصیت اصلی در خیابان های مختلف تهران نیازمند طراحی ویژه ایست چراکه در کنار شلوغی و ازدحام شهر تهران، نیاز به سکوت و تنهایی و خلوت شخصیت داستان نیز هست.

همچنین پیمان یزدانیان آهنگساز «فصل فراموشی فریبا» با به پایان رساندن نگارش پارت های موسیقی فیلم مشغول انتخاب نوازندگان برای راهی شدن به استودیو برای ضبط است.

«فصل فراموشی فریبا» روایت داستان زنی است که گذشته نامتعارفش سایه بر روی زندگی عاشقانه اش انداخته و تلاش وی برای فرار از این گذشته سرنوشت نافرجامی را برای او رقم می زند.

پوستر فیلم «فصل فراموشی فریبا» توسط پرهام وفایی طراحی شده است.

ساره بیات، امین زندگانی، شهین تسلیمی، هومن کیایی و ... از بازیگران این فیلم سینمایی هستند و رزاق موسوی پور مجری طرح و علیرضا برازنده مدیریت فیلمبرداری فیلم را بر عهده داشتند.

