6 میلیون ایرانی درگیر اعتیاد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی با بیان اینکه طی 34 سال گذشته، فعالیتهای زیادی در عرصه مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است، گفت: 3700 نفر از نیروهای کشور جان خود را در این راه از دست داده و به شهادت رسيده اند، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی صرف شده و کنترل سختی در مرزها با کشیدن سیم خادار، احداث برجک و دیوار بتنی انجام شده به گونه‌ای که از تاثیرات مثبت آن می‌توان به انتقال قاچاق از مسیر خشکی به آبها اشاره کرد.



وی ادامه داد: با وجود این فعالیتها، آمار مربوط به افزایش مصرف مواد، میزان توزیع در بازار مصرف و تعداد دستگیرشدگان، نشان می‌دهد که هنوز از قاچاقچیان عقب هستیم.



دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بيان اينكه گردش مالی مواد مخدر بیش از یک هزار میلیارد دلار در دنیا است، گفت: سودآوری بالا در ترانزيت مواد مخدر، استفاده قاچاقچیان از روش‌ها و شیوه‌های پیچیده و تنوع محصولات مواد مخدر از دلایل مهم تجارت مواد مخدر در دنیا هستند.



رحمانی‌فضلی گفت: قاچاقچیان متاسفانه با تبلیغات غلط، مواد متاآمفتامین و روان‌گردان را علاجی برای درمان بیماری‌هایی همچون لاغری، افسردگی و ناتوانی جنسی و بهبودی پوست عنوان می‌کنند و این در حالیست که فردی که در این مسیر بیفتد برگشتش به زندگی عادی بسیار سخت خواهد بود.



وي ادامه داد: طبق پژوهشهای انجام شده یک میلیون و 325 هزار نفر معتاد در کشور وجود دارند که با احتساب بعد خانوار، حدود 6 ميليون نفر به طور مستقیم درگیر مواد مخدر هستند، همچنین نرخ شيوع اعتياد در بين زنان دو برابر شده و از 2/5 درصد (پنج و دو دهم) به 3/9 درصد (نه و سه دهم) يعني حدود 10 درصد رسيده است که این خطر بزرگی است.



به گفته رحمانی فضلی، مواد مخدر آسیبهای زیادی همچون سرقت، قتل، طلاق، همسرآزاری، کودک آزاری را در جامعه به دنبال دارد و این نشان می دهد که وضعیت مواد مخدر در جامعه بسیار تکان دهنده است.



دبیرکل ستاد بیان داشت: سالانه 500 تن مواد مخدر در دنیا کشف می‌شود و از ابتدای سال‌جاری بیش از 300 آشپزخانه توليد مواد مخدر در كشور کشف شده و همچنين طی این مدت 16 هزار معتاد جمع‌آوری شده‌اند كه بخشي از اين تعداد پس از مراحل غربالگری و بررسي شرایط نگهداری در مراكز نگهداري درمان و كاهش آسيب به اين مراكز منتقل شده‌اند.



رحمانی‌فضلی ادامه داد: اکنون رویکرد اصلی ستاد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي است و ما معتقدیم که در حوزه‌های پیشگیری، درمان و صیانت از بهبودیافتگان باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.



وی تصریح کرد: در این راستا نشست‌های مختلفی با گروههای مختلف همچون سازمانهای مردم‌نهاد، روحانیون، جامعه مداحان و بسیج در حال برگزاری است و انتظار این است که این گروه‌ها دست جامعه را در امر مبارزه بگیرند تا انشالله در مسئله مقابله با این پدیده شوم، شاهد ورود هجم وسیعی از مردم به صحنه مبارزه باشیم.



رحمانی‌فضلی افزود: مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد باید به‌عنوان یک مسئله مهم و آسیب اجتماعی مورد توجه همگان قرار گیرد و رویکردی اجتماع‌محور پیدا کند و همچنین مردم خودشان وارد صحنه مقابله با این پدیده شوم شوند.



وزیر کشور با تاکید بر اینکه در مبارزه با مواد مخدر نیاز به اراده جمعی است، ادامه داد: این جلسه به منظور استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در امر اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر برگزار شده تا بتوانیم از نقطه نظرات اهالی رسانه در این راستا بهره ببریم.



وی با بیان اینکه گرایش بسیاری از افراد معتاد به سمت اعتیاد به دلیل ناآگاهی بوده است، گفت: رسانه‌ها با انتشار خبر، گزارش، گفت و گو، عکس و... می‌توانند کمک کنند و جریان‌سازی قوی را در خصوص اجتماعی کردن امر مبارزه ایجاد کنند و موجب آگاهی افراد و خانواده و صیانت جامعه در برابر این بلیه شوم شوند.



در این نشست صمیمی برخی از مدیران خبرگزاری‌ها از جمله ایرنا، ایسنا، مهر، فارس، تسنیم، برنا، خبرآنلاین و شبستان و برخی مديران روزنامه‌ها همچون اطلاعات، ایران، جام جم، کیهان، مردمسالاری حضور داشتند و به بيان نقطه نظرت خود در اين رابطه پرداختند.