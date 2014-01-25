بازار 13 هزار میلیارد تومانی پوشاک در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یکتا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: بازار پوشاک ایران یک بازار 13 هزار میلیارد تومانی است در حالی که بانک مرکزی آمار رسمی ارزش این بازار را 7 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و اعلام داشته است که در سال 90 هر خانواده ایرانی حداقل 175 هزار تومان برای خرید پوشاک هزینه کرده اند.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک افزود: در تمام سال‌هایی که هنوز تحریم ایران جدی نشده بود، تولیدکنندگانی از کشورهای صاحب نام دنیا در این زمینه تقاضای همکاری با ایران را داشتند؛ بنابراین به نظر می رسد اگر شرایط مساعد باشد حتماً این تولیدکنندگان صاحب نام به سراغ بازار ایران خواهند آند.

وی تصریح کرد: در آن سال‌ها تولید کنندگانی از یونان، آمریکا، مکزیک و ترکیه خواستار تولید مشترک با ایران بودند چرا که ایران را یک کشور ثروتمند نفت خیر آب بازار مصرف گسترده و موقعیت جغرافیایی مناسب می دانستند که می تواند علاوه بر تغذیه بازار داخلی به بازار کشورهای همسایه نیز کالارسانی کند.

به گفته یکتا، باید برندهای ایرانی را تقویت کرد و شرایطی را فراهم نمود که تولیدکنندگانی ایرانی بتوانند محصولات خود را با کیفیت مناسب به بازارهای دنیا عرضه کنند.

وی ادامه داد: تقاضای ما از دولت این است که بتواند با حمایت از تولید داخلی و نوسازی ماشین آلات بتوان از صنعت داخلی حمایت کرد.

همچنین در ادامه محمود نبوی رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک نیز از برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک از 16 تا 19 بهمن ماه در تهران خبر داد و گفت: در این نمایشگاه 45 تولیدکننده معتبر ایرانی تولیدات با کیفیت خود را عرضه خواهند کرد.

وی ادامه داد: در هشت ماهه ابتدای سال جاری صادرات پوشاک به 45 میلیون دلار رسیده و واردات نیز با 1.5 میلیون دلار 86 درصد کاهش را نسبت به سال قبل تجربه کرده است.

به گفته نبوی، چین، آلمان و امارات سه کشور بزرگ صادرکننده پوشاک به ایران بوده اند.

وی ادامه داد: پوشاک هم اکنون در اولویت 10 کالایی قرار گرفته و ثبت سفارش آن از یک سال قبل ممنوع است اما همچنان کالای قاچاق به کشور وارد می شود.