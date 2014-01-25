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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

ياري در گفتگو با مهر:

پرسپوليس مشهد به مصاف نفت آبادان می‌رود/ نبرد صدرجدولي‌های فوتسال بانوان

پرسپوليس مشهد به مصاف نفت آبادان می‌رود/ نبرد صدرجدولي‌های فوتسال بانوان

مشهد - خبرگزاري مهر: سرمربي تيم فوتسال پرسپوليس مشهد گفت: بازي فوتسال بين تيم پرسسپوليس بانوان مشهد و پالايش نفت آبادان از حساسيت بسياري برخوردار و مسابقه در واقع نبرد تيم هاي صدر جدولي محسوب مي شود.

شهناز ياري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: مسابقه فوتسال بانوان پرسپوليس مشهد در مقابل پالايش نفت آبادان براي تيم ما از اهميت زيادي برخوردار است و اين بازي در واقع مسابقه صدر نشينان جدول ليگ برتر فوتسال بانوان كشور است.

وي افزود: تيم ما براي قهرماني در ليگ برتر فوتسال بانوان به ميدان مي رود و با توجه به اينكه يك تساوي در مقابل نماينده نوشهر داشته ايم ديگر نمي توانيم و نبايد امتياز از دست بدهيم.

سرمربي تيم پرسپوليس فوتسال بانوان مشهد بيان كرد: تيم آبادان از بازيكنان و كادر فني بسيار خوبي بهره مي برد و اين بازي براي ما يك بازي بسيار سخت خواهد بود.

ياري گفت: بازيكنان تيم امشب به سمت آبادان پرواز خواهند داشت و عصر فردا با قطار به مشهد باز خواهند گشت.

مسابقه تيم هاي پرسپوليس مشهد و پالايس نفت آبادان در چارچوب هفته پنجم مسابقات ليگ برتر فوتسال بانوان، ساعت 11 روز  يكشنبه ششم بهمن ماه جاري در آبادان برگزار مي شود.

 

 

کد مطلب 2220992

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