اصفهان میزبان مسابقات تکواندو جام سفیر کره جنوبی شد

مسعود مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: دومین دوره مسابقات تکواندو جام سفیر کره، دوازدهم و سیزدهم بهمن ماه به میزبانی اصفهان و در شهر دولت‌آباد برگزار می‌شود.

وی گفت: تیم‌هایی از تمامی استان‌ها برای حضور دراین رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند و ازهر استان یک تیم وازاصفهان نیز به دلیل میزبان بودن دوتیم در این مسابقات حضور دارند.

دبیر هیئت تکواندواستان اصفهان افزود:بازیکنان اصفهانی که دراین دوتیم به مبارزه با حریفان خواهند پرداخت همه ازبازیکنان فنی وسرشناس استان هستند.

وی با اشاره به برنامه سایر مسابقات پیش‌رو اضافه کرد: بعد از مسابقات جام سفیر دو هفته پایانی لیگ نونهالان استان را برگزار خواهیم کرد.