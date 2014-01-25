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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۵

اصفهان میزبان مسابقات تکواندو جام سفیر کره جنوبی شد

اصفهان میزبان مسابقات تکواندو جام سفیر کره جنوبی شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: دبیرهیئت تکواندو استان اصفهان از میزبانی اصفهان درمسابقات جام سفیرکره جنوبی از دوازدهم بهمن ماه و به مدت دو روزخبر داد.

مسعود مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: دومین دوره مسابقات تکواندو جام سفیر کره، دوازدهم و سیزدهم بهمن ماه به میزبانی اصفهان و در شهر دولت‌آباد برگزار می‌شود.

وی گفت: تیم‌هایی از تمامی استان‌ها برای حضور دراین رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند و ازهر استان یک تیم وازاصفهان نیز به دلیل میزبان بودن دوتیم در این مسابقات حضور دارند.

دبیر هیئت تکواندواستان اصفهان افزود:بازیکنان اصفهانی که دراین دوتیم به مبارزه با حریفان خواهند پرداخت همه ازبازیکنان فنی وسرشناس استان هستند.

وی با اشاره به برنامه سایر مسابقات پیش‌رو اضافه کرد: بعد از مسابقات جام سفیر دو هفته پایانی لیگ نونهالان استان را برگزار خواهیم کرد.

کد مطلب 2220998

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