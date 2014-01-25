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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استانها

فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استانها

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای، از متقاضیان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استان‌ها دعوت به همکاری کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی از متقاضیان واجد شرایط درسراسر کشور که آمادگی تأسیس دفتر و ارائه خدمات مورد نظر را در مراکز استان‌ها دارند، دعوت به همکاری می‌نماید.
 
مهلت ثبت نام  از مورخ 9/11/92 لغایت 29/11/92  به مدت 20 روز است و ثبت نام فقط از طریق سامانه اینترنتی www.adliran.ir انجام می شود. اطلاعات راجع به شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان در اطلاعیه شماره 2 از طریق سامانه اینترنتی www.adliran.ir  قابل دریافت است.
 
پاسخ گویی به سئوالات تنها از طریق شماره تلفن 63974048 امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات حضوری و یا تماس با تلفن‌های غیر مرتبط پاسخ داده نمی‌شود. مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده با متقاضی می باشد و در صورت اشتباه، نقص یا مغایرت اطلاعات به تقاضای وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد مطلب 2221001

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