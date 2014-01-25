بنیاد سعدی، ستاد سازمان فرهنگ و ارتباطات در حوزه زبان فارسی است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست رسانه ای ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پیش از ظهر امروز شنبه پنجم بهمن ماه در حسینیه الزهرا (س) این سازمان در تهران برگزار شد.
وی در این نشست خبری که به پاسخهای او به سوالات خبرنگاران اختصاص داشت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد شیوههای مدنظر وی برای انتخاب رایزنان فرهنگی در کشورهای مختلف اظهار داشت: ما تلاش داریم تا جایی که امکان دارد در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بلوغ مدیریتی ایجاد کنیم و بر این مبنا سعی میکنیم همکارانمان را در سازمان به شکلی تقویت کنیم تا بتوانند مدیریت فرهنگی در سطوح بینالمللی را بر عهده بگیرند که با استفاده از این شیوه ما کمتر ملزم به استفاده از نیروهای اجرایی دستگاههای دیگر خواهیم شد.
ابراهیمی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد تاسیس بنیاد سعدی و ادغام مراکز فعال در امر گسترش زبان فارسی در آن و تاثیر فعالیت این بنیاد در مجموعه فعالیتهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حوزه گسترش زبان فارسی، گفت: بنیاد سعدی ستاد فعالیتهای ما در مورد زبان فارسی است اما فعالیت اجرایی در این زمینه توسط ما انجام میشود. بنیاد سعدی مسئولیت تصمیمگیری در مورد فعالیتهای مرتبط با زبان فارسی را برعهده دارد، اما فعالیتهای مصوب شده آن از طریق ما اجرایی خواهد شد با تفاهمنامههایی که میان ما و بنیاد به امضا رسیده، فعالیتهای هر دوی ما در زمینه ترویج و گسترش زبان فارسی مکمل همدیگر خواهد بود.
ابراهیمی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری در مورد مهمترین برنامه مورد نظر خود در مدیریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: آنچه که برای ما بسیار مهم است بحث نمایش اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور است و تلاش میکنیم این اقتدار را به نمایش بگذاریم.
وی همچنین در ادامه این نشست خبری در مورد فعالیتهای سازمان در حوزه نشر و ترویج تولیدات مکتوب داخل کشور در عرصه بین الملل گفت: کتابهای فراوانی در طول سالهای گذشته از فارسی به زبانهای مختلف ترجمه شده که ما فایل این آثار را جمع آوری کرده ایم و حتی در مورادی ترجمههای قدیمی تر را نیز گردآوری کرده و فایل تایپ شده آنها را از ابتدا ایجاد کرده ایم حاصل این فعالیت ایجاد چند هزار فایل از کتابهای ترجمه شده ما است که هم اکنون در اختیار مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قرار گرفته تا تبدیل به یک کتابخانه دیجیتال برای استفاده بین المللی شود.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: از سوی دیگر آثار منتشر شده از زبان فارسی به سایر زبانها در خارج از کشور با موفقیتهای زیادی روبرو بوده تا جایی که شش دفتر مثنوی معنوی که به زبان روسی ترجمه شده، تاکنون چندین نوبت در کشور روسیه به عنوان کتاب سال شناخته و تجدید شده همچنین فهرستهای فراوانی از نسخ خطی ما به زبانهای دیگر آماده شده و در اختیار علاقه مندان در کشورهای مختلف قرار گرفته است. البته باید توجه کنیم که در موضوع ترجمه جدای از زبان مبدا و مقصد باید به ذائقه فرهنگی مخاطبانمان هم توجه کنیم. من میدانم که روسای پیشین سازمان در زمینه ترجمه تلاشهای زیادی کرده اند که حاصلش این شده است که امروزه در بسیاری از کنفرانسهای جهانی منابع فارسی به عنوان رفرنس، مقالات، مورد استفاده قرار میگیرد.
ابراهیمی ترکمان همچنین در ادامه و در توضیح پارامترهای مورد نظر خود برای انتخاب رایزنان فرهنگی گفت: رایزن فرهنگی ایران علاوه بر تسلط بر زبان خارجی باید در زمینه مسائل مختلف علمی، فرهنگی و ادبی اطلاعات داشته باشند ما تلاش داریم با استفاده از پژوهشکده خودمان نیروهایی با چنین کیفیتی برای تصدی پستهای مدیریتی فرهنگی در خارج از کشور تربیت کنیم. البته استفاده از نیروهای فرهنگی موفق در کشور را نیز از وظایف خود میدانیم.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پاسخ به سوال دیگری در مورد استفاده از ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور برای فعالیتهای این سازمان گفت: ما در سه بخش شامل NGOهای بومی در کشورهای مختلف ایرانیان خارج از کشور و نیروهای فرهنگی داخل کشور به منظور فعالیتهای فرهنگی در خارج از ایران استفاده میکنیم. هدف ما ایجاد ارتباط میان نهادهای فرهنگی، داخلی و خارجی است و در این راه از تمام ظرفیتهای موجود استفاده خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: وظیفه ما تبیین گفتمان انقلاب اسلامی بر مبنای اندیشه امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری است و برای این کار تمامی ابزارهای خود را باید بسیج کنیم به همین خاطر معتقدم تمامی گروههای فکری اعم از هنرمندان، شاعران و... میتوانند در این مسیر به ما یاری رساندند.
ابراهیمی ترکمان در بخش دیگری از این نشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره رویکرد خود به فعالیتهای قرآنی گفت: دارالقرآنهای بسیاری از سوی ما در کشورهای مختلف جهان تاسیس شده و فعالیت آنها ادامه دارد. در کنار آنها برگزاری نمایشگاههای قرآنی را به مناسبتهای مختلف در کنار اجرای مسابقات قرآن جدی خواهیم گرفت.
همچنین قرآن چاپ شده در جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای عربی و غیرعربی ترجمه و در کشورهای بسیاری توزیع شده است. در کتار اینها تربیت اساتید و ترجمه برخی از تفاسیر برای ورود از خارج کشور را نیر در دستور کار داریم.
ابرهیمی ترکمان در ادامه این نشست خبری درباره انفعال برخی رایزنان فرهنگی در موضوع توسعه و ترویج انقلاب اسلامی تاکید کرد: قبول دارم در بخشی از کارهای ما انفعال وجود داشته است. کشوری که تا این اندازه شهید در عرصههای مخالف اهدا کرده است، نمیتواند منفعل شمرده شود هرچند که من باور دارم در عرصههای بین المللی باید از وضع موجود سبقت گرفت.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پخش آثار سینمایی و تلوریونی ایرانی در خارج از کشور گفت: سریالهای ایرانی بسیاری به صورت دوبله و یا توام با زیرنویس در اختیار ما قرار گرفته که در کشورهای مختلف توزیع میشود. بخشی از این آثار نیز در قالب هفتههای فیلم در کشورهای جهان و نیز با حضور در جشنوارهها با موضوعات مخالف حاضر میشوند. اخیرا نیز گفتگویی با آقای ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما داشته ام و ایشان نیز لطف کرده اند مجموعه قابل توجهی از فیلمها و تولیدات سازمان صداوسیما را برای عرضه در کشورهای مختلف به ما ارائه دادند.
نظر شما