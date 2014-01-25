محکومیت انگلیسی پاکستانی تبار به اعدام/ مسدود شدن مسیر تردد زائران شیعه به سمت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی میل از محکومیت "محمد اصغر" انگلیسی پاکستانی الاصل به اعدام از سوی دادگاهی در پاکستان خبر داد که در سال 2010 به دلیل آنکه ادعا کرده بود حضرت محمد (ص) است در راولپندی پاکستان بازداشت شده بود.



این درحالیست که وکیل مدافع محمد اصغر با اشاره به بیماری روانی اسکیزوفرنی موکلش گفت: موکلم در سال 2010 پس از آنکه در ادینبورگ انگلیس به خاطر بیماری روانی تحت درمان قرار گرفت، به پاکستان بازگشت و مستاجر محمد اصغر به خاطر اختلافتش با وی از طریق قوانین مبارزه با کفرگویی شکایت کرده است.



خبر دیگر اینکه مقامات پلیس پاکستان از زخمی شدن دو نفر بر اثر انفجار بمب در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در جنوب غربی این کشور خبر دادند که خودروی نیروهای سپاه مرزی پاکستان را مورد هدف قرار داده بود.



بر این اساس شبه نظامیان بمب جاسازی شده در یک خودروی سه چرخه را در نزدیکی پمپ بنزین منطقه سریاب شهر کویته که با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور هدایت می شد، منفجر کردند که باعث منهدم شدن چند دستگاه خودرو و ساختمان در اطراف محل حادثه شد.



شبکه خبری دنیا نیوز از انتقال زائران پاکستانی با هواپیمای ارتش به کویته خبر داد که سه شنبه گذشته به اتوبوس آنها در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان که پس از زیارت از اماکن مقدسه ایران راهی کشورشان شده بودند، حمله شده بود.



بر این اساس یک فروند هواپیمای نظامی سی 130 در فرودگاه بین المللی شهر کویته فرود آمده و قرار است به منطقه مرزی تفتان اعزام شده و عملیات انتقال زوار شیعی به شهر کویته را انجام دهد.



یادآور می شود در جریان حمله انتحاری هفته گذشته در مسیر عبور دو دستگاه اتوبوس حامل زائران شیعی در منطقه مستونگ ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان 30 نفر کشته و بیش از 44 فرد دیگر زخمی شدند.



رسانه های پاکستانی همچنین از بازداشت 30 شبه نظامی در جریان عملیات گسترده نیروهای سپاه مرزی و پلیس این کشور در نواحی مختلف شهر کویته و شهرهای مجاور از جمله مناطق پنجگور و مستونگ خبر دادند.



اکسپرس تریبیون نیز از مسدود شدن مسیر تردد زائران شیعه به سمت ایران از سوی مقامات ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان خبر داد.