به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث دولتشاهی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: قابلیت صدور 20 تا 25 میلیارد دلار در سال، برای خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مختلف دنیا از سوی ایران وجود دارد و امیدواریم تا 5 سال آتی بتوانیم این صادرات را به 25 میلیارد دلار برسانیم. این در حالی است که ترکیه هدفگذاری کرده تا ظرف ده سال آتی، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی خود را به 50 میلیارد دلار برساند.

دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در پاسخ به سئوال مهر افزود: در جلسه اخیر شورای عالی صادرات غیرنفتی دولت مصوباتی را برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی داشته است اما به نظر می رسد در مورد جوایز صادراتی، عجله کرده است.

وی تصریح کرد: اختصاص جوایز صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی منوط به چند عامل شده است که اگر این عوامل اجرایی شود، در پروسه صادرات کشور کندی هایی صورت خواهد گرفت، چراکه مشوق ها از بین خواهد رفت.

دولتشاهی گفت: از سال 73 که صادرات خدمات فنی و مهندسی آغاز شده است، رشد در صادرات خدمات فنی و مهندسی به چشم می خورد و از سال 83 به بعد نیز جهش عظیمی رخ داده است؛ ضمن اینکه شرکتهای ایرانی در مناقصات بین المللی حضور چشمگیری داشته اند و توانستند رقابت کنند.

وی اظهار داشت: در این مدت 35 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به آسیای میانه، 29 درصد به خاورمیانه، 16 درصد به آمریکای جنوبی، 12 درصد به آفریقا و 8 درصد به سایر مناطق صورت گرفته است.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در سال 90 سهم صنعت از صادرات خدمات فنی و مهندسی 30 میلیون دلار، نیرو 990 میلیون دلار، ساختمان 3026 میلیون دلار و راه 72 میلیون دلار بوده است.

وی اظهار داشت: ساخت کارخانه سیمان در ونزوئلا، کارخانه آرد در کوبا و ونزوئلا و نیز احداث کارخانه آرد در سوریه از جمله پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش صنعت بوده است.

به گفته دولتشاهی، ما نزدیک به 600 کار خارج از کشور انجام داده ایم که ضمانت نامه برای آن صادر شده است، اما یک مورد تنها ضبط ضمانت نامه صورت گرفته است.