فضای سبز مهترین شاخص توسعه پایدار و عاملی در کاهش آلودگی هوا است

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار آبادان پیش از ظهر امروز در جشنی که به مناسبت هفته هوای پاک با حضور پرشور کودکان مهدهای کودک، مدارس ابتدایی و به طور انفرادی در محل زمین چمن شهدای نفت در جنب سینما نفت آبادان برگزار شد، گفت: داشتن شهری سالم، زیبا و پاکیزه مهمترین اقدام شهرداری است که برای تحقق صددرصدی آن نیاز به مشارکت و همراهی تمامی شهروندان داریم.



محمود رضا شیرازی افزود: متاسفانه در دوران بازسازی انجام و اجرای زیرساختها به درستی صورت نگرفت و شهر از این بابت دچار خسارت و زیانهای فراوانی شد.



وی اظهار کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته طی سه سال اخیر، در زمان حاضر سرانه فضای سبز شهری آبادان به هفت متر مربع رسیده است که این میزان نشان از توسعه 50 درصدی فضای سبزی شهری در سه سال اخیر دارد و چنانچه فضای سبز مناطق شرکتی را به مجموعه فضای سبز شهری بیفزاییم سرانه فضای سبز شهری به 10 متر مربع می رسد.



شهردار آبادان با اشاره به اینکه استاندارد سرانه فضای سبز در کشور برابر با 12 متر مربع است گفت: تا رسیدن به استانداردهای موجود به میزان دو متر مربع فاصله داریم که با افتتاح چندین پارک و بلوار جدید که در دهه فجر امسال انجام می شود سرانه فضای سبز باز هم افزایش می یابد.



به گفته شیرازی تعریض خیابانها و احداث چندین تقاطع ها در سطح شهر به کاهش آلودگی و اتلاف وقت کمک کرده است.



وی اظهار کرد: در تقاطع هم سطح علی ابن موسی الرضا(ع) زمان توقف خودروها در پشت ترافیک هفت دقیقه بود که اکنون با ایجاد این تقاطع مدت زمان ماندگاری در ترافیک به حدود 13 ثانیه رسیده است.



شهردار آبادان با اشاره به اینکه از ساعت 9 شب تا شش بامداد هر روز کار جمع آوری زباله ها از درب منازل صورت می گیرد از خانواده ها خواست تا زباله های خود را راس ساعت تعیین شده در خارج از منازل خود قرار دهند.



به گزارش خبرنگار مهر در این جشن ویژه هوای پاک، نوگلان و کودکان آبادانی با همراهی اولیاء خود ضمن حضور در ایستگاه شادمانه‌ای که به منظور آشنایی با موضوع پسماند و انواع روش‌های تفکیک از مبدا و نقش بازیافت در حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا برپا شده بود در مسابقات مرتبط با موضوع پسماند و بازیافت شرکت کردند.



اجرای سرود توسط دانش آموزان مدرسه شاهد نورا، اجرای نمایشی با مضمون بازیافت و حفظ محیط زیست (اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی)، آموزش کاردستی با مواد قابل بازیافت، نقاشی صورت کودکان، مسابقات بازیافت ویژه بانوان، بادبادک پرانی و بپایی نمایشگاه نقاشی نوگلان و اهدای جوائز از جمله برنامه های جنبی این آیین بود.