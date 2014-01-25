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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۵

بهاروند مطرح کرد:

10 بیمارستان و مرکز درمانی تامین اجتماعی به مردم لرستان خدمات ارائه می کنند

10 بیمارستان و مرکز درمانی تامین اجتماعی به مردم لرستان خدمات ارائه می کنند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان از ارائه خدمات از طریق 10 بیمارستان و مرکز درمانی این نهاد به مردم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین بهاروند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر 10 بیمارستان و مرکز درمانی تامین اجتماعی لرستان به مردم خدمات ارائه می کنند.

وی بیان داشت: این مراکز شامل سه بیمارستان، دو پلی کلینیک و پنج درمانگاه است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان همچنین از عقد قرداد با مراکز درمانی دیگر استان از سوی تامین اجتماعی لرستان خبر داد و گفت: هم اکنون تامین اجتماعی لرستان با 780 مرکز درمانی در حوزه درمان غیر مستقیم قرداد همکاری منعقد کرده است.

بهاروند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری برای احداث مرکز درمانی تامین اجتماعی در شهرستان پلدختر تصریح کرد: همچنین هم اکنون پروژه  ساختمان اداری مدیریت درمان و دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی لرستان در حال احداث است.

وی با اشاره به در دست احداث بودن درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان دلفان تصریح کرد: همچنین در حال حاضر کار احداث ساختمان درمانگاهی تامین اجتماعی شهرستان ازنا نیز در حال انجام است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به مشکلات موجود در مراکز درمانی تامین اجتماعی لرستان بیان داشت: هم اکنون مهم ترین مشکل در مراکز درمانی تامین اجتماعی لرستان کمبود پزشکان متخصص است.

بهاروند با تاکید بر اینکه ما همه سعی خود را برای ماندگاری پزشکان متخصص در درمانگاههای تامین اجتماعی را داریم عنوان کرد: امیدورایم با برنامه ریزی صورت گرفته زمینه حضور پزشکان متخصص در سطح درمانگاههای تامین اجتماعی لرستان را فراهم آوریم.

کد مطلب 2221032

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