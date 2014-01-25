مدیرکل جدید کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی مدیرکل اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در این مراسم اظهار کرد: خدمت به قشر کارگری یک لطف خداوند هست که نصیب بنده حقیر شده بود که نیاز است خداوند را شاکر باشم که امروز این وظیفه از دوش من برداشته شد.

وی افزود: اقداماتی در مدت 76 ماه خدمت در این اداره صورت گرفت که نتیجه زحمات و تلاش همه همکاران و مسئولین بوده است و آنچه انجام شده تلاش همکاران من و آنچه انجام نشده از قصوراتم بوده است.

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارگران در خط مقدم جهاد و تلاش هستند، افزود: خراسان جنوبی دارای نیروی های متدین با تلاش وخستگی ناپذیر دارد که می توان از تمام این پتاسیل به نحواحسن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی درچهار سال رتبه برتر طرح تکریم ارباب رجوع را به دست آورد، عنوان کرد: مهمترین وظیفه ما پاسخوگویی به مردم بوده است و توانسته از این عنوان دفاع کنیم.

محمدی بااشاره به کسب دستگاه برتر حقوق شهروندی،حجاب و عفاف درچند سال پیاپی بیان داشت: کسب رتبه اول شاخص اقتصادی در سال 91 و برترین استان در بحث تشکل های کارگری از دیگر افتخارات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی است.

مدیرکل سابق تعاون کار ورفاه و اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه این اداره توانسته چندین رتبه در روابط عمومی و فرهنگی و نماز کسب نماید، افزود: کسب رتبه برتر تخصصی و اجتماعی از دیگر اقدامات این اداره در چند سال گذشته است.

وجود 12 هزار بیکار در خراسان جنوبی

محمدی آمار بیکارین در استان را در حال حاضر 12 هزار نفر اعلام کرد گفت: نیاز است برای حل بیکاری تلاش مجدانه صورت پذیرد.

وی به تعداد بیمه شدگان در سال 85 اشاره و عنوان کرد: در سال 85 حدود چهار هزار 315 نفر بیمه شده در استان داشته و در سال 91 به 83 هزار 648 نفر بیمه شده و هفت هزار 655 مستمر بگیر رسیده ایم.

مدیرکل سابق تعاون، کار ورفاه و اجتماعی خراسان جنوبی افزود: در طول پنج سال پنج هزار 700 متر فضای ورزشی در استان ساخته شده این در حالی است که در سال 86 یک متر فضای ورزشی هم در حوزه کارگری استان نداشته ایم.

محمدی در پایان افزود: ارزش کار به نیت انسان بستگی دارد و به امید توانسته باشیم این کارهای که انجام شده ذخیره آخرت ما باشد.

در پایان این مراسم از خدمات عابدین محمدی مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تقدیر شد و محمد سنجری به عنوان مدیرکل جدید این اداره معرفی شد.