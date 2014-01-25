سیاست دولت بر مبنای تمرکز زدایی است/ مردم باید در جریان امور قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: مدیران و دستگاه های اجرایی باید با فعال سازی حوزه خود و با برنامه ریزی لازم توسعه استان را شتاب بخشیده و برای تامین نیازها و اجرای پروژه ها و دریافت اعتبارات تصمیم گیرنده باشند.

وی تاکید کرد: تمامی تصمیمات و برنامه ریزی های شورای توسعه باید از طریق سایت های اطلاع رسانی دولت در اختیار مردم قرار گیرد تا باور غلط تبعیض در خصوص اختصاص اعتبارات از بین برود.

وی افزود: با در اختیار قرار دادن آمار و تصمیمات شورای برنامه ریزی به مردم این نتیجه بر همگان آشکار خواهد شد که هیچ تبعیضی در اختصاص بودجه و یا خدمت رسانی به منطقه ای خاص بر خلاف تصور برخی از افراد وجود ندارد.

هاشمی همچنین با بیان این که دهه فجر متکی به نقش و اراده مردم است اظهار داشت: مسئولان دستگاه های اجرایی و مدیران لازم است تا در این ایام در میان مردم حضور یافته و با استماع مشکلات و درد دل های آنها نیاز های آنها را پاسخ دهند.

وی با تاکید بر اینکه این دیدارها نباید به حوزه مراکز شهرستان خلاصه شود از مدیران خواست تا به دهستان ها و بخش ها سفر کرده و از نزدیک با مردم دیدار داشته باشند.

استاندار با بیان اینکه تنها نباید به ایجاد طرح و پروژه اندیشید افزود: مزایا و رعایت حقوق کارمندان و کارگرانی که در این استان مشغول به خدمت هستند در کنار پروژه ها دیده شود و برنامه ریزی برای عامل های تشویقی به منظور رمز ماندگاری و جذب نیروهای متخصص در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار، در این جلسه همچنین میزان و نحوه توزیع اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه، نحوه تخصیص، حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه های اجرایی، خسارات ناشی از سیل و زلزله و همچنین طرح جامع شهرهای هیدوچ، بنت و اسپکه با حضور اعضای شورای برنامه ریزی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.