خراسان جنوبی 17 هزا نیروی بیکار دارد/ پرداخت 650 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به مردم استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی اظهار کرد: تعاون،کار و رفاه اجتماعی یک ادراه محوری در توسعه و اشتغال و رفاه اجتماعی است.

وی با اشاره به جمعیت 732 هزار نفری این استان گفت: استان خراسان جنوبی علی رغم دارا بودن 360 کیلومتر مربع مرز مشترک با افغانستان یکی از امن ترین استانهای کشور است که این نتیجه حضور خود مردم متدین استان در پشتیبانی از ولایت و نظام و انقلاب است.

وی با بیان اینکه فرهنگ غنی استان خراسان جنوبی یک سرمایه محسوب می شود، عنوان کرد: این استان بیش از 42 هزار دانشجو در 15 واحد دانشگاهی این استان مشغول تحصیل هستند که نشان فرهنگی بودن استان است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی ببا اشاره به اینکه 25 درصد اقتصاد ملی در بخش تعاون است بر رسیدگی بیشتر به تعاونی ها تاکید کرد.

وی یادآور شد: در شراط کنونی نیاز است که در تشکل های غیر دولتی نگاه اعتدال داشته باشند تا نرخ بیکاری در استان کاهش یابد.

رضایی با اشاره به وجود 247 هزار آماده به کار در استان گفت: از این تعداد 17 هزار نفر بیکار هستند و باید برای رفع مشکلا بیکاران تلاش بیش از این شود.

37 درصد سهم اشتغال استان در بخش کشاورزی

وی ببا بیان اینکه بخش کشاورزی 37 درصد سهم اشتغال استان را به خود اختصاص داده است،افزود: نیروی مازاد در سایر بخش های به سوی به بخش کشاورزی سوق داده می شوند.

معاون برنامه ریز و اشتغال استاندار رخراسان جنوبی سهم اشتغال استان از صنایع را نیز 34 درصد اعلام کرد و گفت: بیشترین اشتغال این بخش در صنایع زود بازده است و باید به این بخش توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه در خراسان چند شهرک صنعتی مصوب شده است اما به خاطر نبود سرمایه گذار دچار مشکل است، تصریح کرد: سرمایه گذار حاضر به سرمایه گذاری در این شهرک ها به لحاظ جود برخی مشکلات نیست.

رضایی با بیان اینکه تسهیلات و اعتبارات به تنهایی موجب رونق سرمایه گذاری نیستند، عنوان کرد: اگر به شخصی یا تولیدی تسهیلات اعطاء شود باید کنترل و به بازخورد آن نیز توجه شود.

وی در ادامه به سهم استان از خدمات اشاره و بیان کرد: سهم اشتغال خراسان جنوبی در حوزه خدماتی 29 درصد است و باید مطالبات نیروی های خدماتی مدنظر مسئولان و شرکت ها قرار گیرد.

معاون برنامه ریز و اشتغال استاندار خراسان جنوبی با اشاه به در دست ساخت بودن منطقه ویژه اقتصادی در استان گفت: این منطقه دارای اهمیت فراوان است که در صورت ورود سرمایه گذار از آن استقبال می شود و یک سری تشویقات برای سرمایه گذاران در این منطقه پیش بینی شده است.

ویبر کاهش نرخ بیکری در استان تاکید کرد و ادامه داد: در خراسان جنوبی هزینه هر خانوار در سال 14 میلیون تومان و در آمد آن 13 میلیون تومان است.

به گفته وی در روستا درآمد هفت میلیون تومان و هزینه هر خانوار هشت میلیون تومان است که سرانه اقراض از بانک است و مشکلاتی را برای خانوار ها به وجود آورده که با تدبیر و اشتغال در روستا و شهر می توان این مشکلات را برطرف کرد.

رضایی عنوان کرد: مردم خراسان جنوبی در شش سال گذشته 650 میلیارد تومان تسهیلات بانکی استفاده کرده اند.