  1. جامعه
  2. انتظامی
۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۶

سناریوی مرگبار دختر 18 ساله برای قتل پدر/ آشنایی با قاتل در فیسبوک

سناریوی مرگبار دختر 18 ساله برای قتل پدر/ آشنایی با قاتل در فیسبوک

سناریوی دختر 18 ساله که برای قتل پدرش قاتل اینترنتی اجیر کرده بود، در جریان تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی فاش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 23 و 30 دقیقه 30 دی ماه امسال از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 ، وقوع یک فقره قتل در طبقه سوم یک ساختمان مسکونی واقع در انتهای کوچه ای بن بست در منطقه جیحون ، خیابان کمیل ، به کلانتری 111 هفت چنار اعلام شد .

با حضور مأموران کلانتری در محل و انجام بررسی های اولیه مشخص شد که فردی 55 ساله ، بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم تیز به ناحیه سینه و پشت کمر به قتل رسیده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد" و به دستور شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با اعلام خبر وقوع جنایت به پلیس آگاهی تهران بزرگ ، کارآگاهان اداره دهم به همراه تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی در محل حاضر و تحقیقات خود را آغاز کردند .

در همان بررسی های اولیه مشخص شد که ورود قاتل یا قاتلین بدون تخریب در ورودی منزل و یا در واحد مسکونی واقع در طبقه سوم انجام شده و هیچگونه وسیله و یا اموالی نیز به سرقت نرفته است. در ادامه تحقیقات از محل وقوع جنایت نیز مشخص شد که مقتول به همراه دو فرزند خود -دختر 18 ساله و پسر 15 ساله - در طبقه سوم زندگی می کرده و مادر و خواهر مقتول نیز در طبقه اول ساختمان سکونت دارند و طبقه دوم نیز در اختیار مستأجر است .

در ادامه رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان متوجه شدند که خبر وقوع جنایت از طریق دختر مقتول به پلیس و همچنین مادر و خواهر مقتول اطلاع داده شده بود. دختر مقتول به نام مرجان در اظهارات اولیه خود و در خصوص نحوه اطلاع از مرگ پدرش به کارآگاهان گفت : ساعت 14 و 30 دقیقه برای خوردن نهار و به همراه برادرم به خانه مادربزرگ در طبقه اول رفتیم .ساعت 16 و 30 دقیقه و پس از خوردن نهار ، به همراه برادر کوچکترم به طبقه سوم آمدیم اما زمانیکه در خانه را باز کردیم ، دو نفر نقابدار را در خانه مشاهده کردیم که با چاقو بالای سر پدرمان ایستاده بودند . آنها ما را تهدید کردند که اگر سر و صدا کنیم ما را نیز خواهند کشت و به همین علت ، من و برادرم از ترس ساکت شدیم و آنها به سرعت از خانه خارج شدند و پس از رفتن آنها بلافاصله با پلیس تماس گرفتم و خبر قتل پدرم را به مادر بزرگ و عمه ام خبر دادم .

با وجود آنکه مرجان اصرار بر آن داشت که قتل  پدرش توسط دو مرد نقابدار انجام شده و برادرش به نام بهزاد 15 ساله نیز اظهارات خواهرش را تأیید می کرد اما کارآگاهان با توجه به برخی تناقضات موجود در سخنان مرجان ، به وی مشکوک شده و او را برای انجام تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل کردند .

با آغاز تحقیقات تخصصی در اداره دهم ، مرجان در اظهاراتی جدید عنوان داشت که قتل توسط جوانی به نام احسان انجام شده . وی در اظهاراتش مدعی شد :مدتی است با جوانی به نام احسان آشنا شده ام و همدیگر را در میدان رسالت ملاقات می کنیم اما پدرم مخالف ادامه آشنایی ما دو نفر بود و به همین علت احسان او را کشت .

با توجه به اظهارات مرجان در خصوص معرفی احسان به عنوان عامل جنایت ، احسان شناسایی و در تحقیقات پلیسی مشخص شد که وی به هیچ عنوان نمی توانسته در زمان وقوع جنایت ، در محل جنایت حضور داشته باشد . به همین خاطر با توجه به دلایل ارائه شده و مشخص شدن کذب بودن اظهارات دختر مقتول ، مرجان به ناچار لب به اعتراف گشود و عنوان داشت که قتل به درخواست وی و از سوی جوانی به نام "امیر" انجام شده که حدود یک ماه پیش و از طریق شبکه "فیس بوک" با یکدیگر آشنا شده اند .

مرجان در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : به دلیل اختلافات و دعواهای من و پدرم ، زمانیکه اعصابم خورد می شد با پسری به نام امیر که حدود یک ماه پیش از طریق فیس بوک با هم آشنا شده بودیم جریان را می گفتم . پس از مدتی امیر گفت : "اگر پدرت بمیرد تمام مال و اموالش به تو می رسد" و در ادامه عنوان داشت "می خواهی پدرت را بکشم" . کمی فکر کردم و به او گفتم "اگر میتوانی بکش" و امیر گفت : "پس یک روز می آیم و پدرت را می کشم" .  به شرط اینکه بعد از مرگ پدر و برادرم به عقد امیر دربیایم ، روز دوشنبه که روز قتل پدرم بود با امیر قرار گذاشتم و او نیز این کار را کرد.

مرجان در خصوص نحوه ورود امیر به محل جنایت و ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت : پس از تعطیل شدن مدرسه ، با امیر تا در خانه آمدم . من به داخل خانه رفتم و او نیز بیرون در داخل کوچه منتظر ماند . به طبقه سوم رفتم و برای خوردن نهار ، همراه برادرم به خانه مادربزرگ رفتیم . نهار را نیمه کاره رها کرده و به طبقه سوم آمدم تا ببینم پدرم خواب است یا بیدار که دیدم خوابیده است. بلافاصله امیر را خبر کردم و در خانه را برایش باز کردم . امیر به طبقه سوم آمد و پس از دقایقی کوتاه بازگشت و گفت : "کار تمام شد . برادرت را بفرست" . من فکر کردم که دروغ می گوید و به همین علت رفتم بالا و جنازه پدرم را در آشپزخانه دیدم  . تا یک ساعت در شوک بودم و باورم نمی شد که او این کار را بکند . در همین موقع برادرم به طبقه ی بالا آمد و امیر گفت : در را باز کن تا او را بکشم" اما من دلم نیامد و گفتم "نه" و بهزاد را به طبقه پائین فرستادم . امیر گفت : "بهزاد ما را لو می دهد" .... با اصرار ، امیر را راضی کردم که با بهزاد کاری نداشته باشد و امیر نیز قبول کرد و از بهزاد قول گرفتیم و در ادامه من با پلیس تماس گرفتم .

با توجه به اعترافات مرجان به مشارکت در جنایت و معرفی امیر به عنوان عامل اصلی جنایت ، محل سکونت امیر در منطقه تهرانپارس - خیابان 176 شناسایی شد و سوم بهمن دستگیر  و پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی به ارتکاب جنایت و تلاش برای ارتکاب دومین جنایت - قتل برادر مرجان - اعترافات و تمامی اظهارات مرجان را تأیید کرد .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح هر دو متهم به نقش و مشارکت خود در این جنایت ، دستور بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند.

کد مطلب 2221048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها