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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۰

سرگرد جلالی به مهر خبر داد:

4 کشته و مجروح در تصادف جاده شاهرود - مجن

4 کشته و مجروح در تصادف جاده شاهرود - مجن

شاهرود - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه شاهرود – آزادشهر گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه وانت کاپرا با یک دستگاه کامیون بونکر سیمان در جاده شاهرود یک نفر کشته و سه نفر مجروح شدند.

سرگرد سید مهدی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 18:13 روز جمعه چهارم بهمن ماه به دنبال تماس با مرکز فوریت های پلیس 110 مبنی بر برخورد یک دستگاه وانت کاپرا با کامیون بونکر در کیلومتر 12 جاده شاهرود – مجن مقابل کارخانه سیمان عوامل انتظامی و پلیس راه به محل اعزام شدند.

وی در خاتمه اظهار داشت: در این حادثه وانت کاپرا به علت انحراف به چپ و تخطی از سرعت مطمئنه با کامیون بونکر برخورد می کند که بر اثر آن یکی از سرنشیان کاپرا در حال انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد و سه سرنشین دیگر آن مجروح می شوند.

کد مطلب 2221053

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