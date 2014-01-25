4 کشته و مجروح در تصادف جاده شاهرود - مجن

سرگرد سید مهدی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 18:13 روز جمعه چهارم بهمن ماه به دنبال تماس با مرکز فوریت های پلیس 110 مبنی بر برخورد یک دستگاه وانت کاپرا با کامیون بونکر در کیلومتر 12 جاده شاهرود – مجن مقابل کارخانه سیمان عوامل انتظامی و پلیس راه به محل اعزام شدند.

وی در خاتمه اظهار داشت: در این حادثه وانت کاپرا به علت انحراف به چپ و تخطی از سرعت مطمئنه با کامیون بونکر برخورد می کند که بر اثر آن یکی از سرنشیان کاپرا در حال انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد و سه سرنشین دیگر آن مجروح می شوند.