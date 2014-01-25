توسعه گردشگری اردبیل در گرو همکاری دولت و بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی زاده پیش از ظهر شنبه در نشست مسئولان استانی با سرمایه گذاران گردشگری استان افزود: باید بخش خصوصی و دولتی دست در دست یکدیگر مشکلات و موانع پیش روی این حوزه را حل و فصل کنند.

وی تسهیلات بانک، شیوه های تامین مالی برای پروژه های مالی بزرگ، ایجاد زیرساخت های گردشگری نظیر راه دسترسی در برخی مناطق استان و بوروکراسی اداری را از جمله مشکلات مطرح شده عنوان کرد و ادامه داد: این مشکلاتی هستند که تلاش می شود مطرح، بررسی و حل شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تداخل های غیرکارشناسی در امور گردشگری از جمله نظارت، قیمت گذاری، ساماندهی، کمبود نیروی انسانی در حوزه گردشگری و مهمانسراهای دولتی و خصوصی فاقد مجوز را از جمله مشکلات دیگر حوزه گردشگری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه استان اردبیل به جهت واقع شدن کوه سبلان یکی از هشت قطب گردشگری کشور است، بیان کرد: این استان دارای 37 منطقه نمونه گردشگری و 11 روستای هدف گردشگری است.

نقی زاده هدف از برگزاری این نشست را مرور آخرین وضعیت سرمایه گذاری استان عنوان کرد و متذکر شد: با توجه به رویکرد جدید دولت مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران، ضمن استقبال از این رویکرد تلاش داریم نهایت بهره مندی را از سیاست دولت داشته و شاهد شکوفایی وضعیت گردشگری کشور باشیم.

در اين جلسه مديران تشکل ها و سرمایه گذاران از جمله سرمایه گذار کمپینگ گردشگری الماس،سرمایه گذارشرکت سولان (طبیعت سبز پارس)، مدیر مجتمع آبدرمانی اترک،سرمایه گذار هتل روستایی خمس خلخال وشرکت تعاونی مروارید آزادی اردبیل به بيان مشکلات خود پرداختند.