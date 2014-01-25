8 مسابقه حساس آذرخودرو نوین قم با رقبا انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امسال برای نخستین بار تیمی از کاراته استان قم در مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور حضور یافته و تلاش می کند با حضور بهترین مربیان سه دهه اخیر کاراته کشور و همچنین چهره های مطرح و سرشانسی که در اختیار دارد اولین بار قهرمانی در این دوره از رقابت ها را برای کاراته قم به ارمغان بیاورد.

نماینده کاراته قم در مسابقات سوپر لیگ باشگاه های کشور تیم آذرخودرو نوین است که در پایان دور رفت این مسابقات و در جدال نزدیک و نفس گیر 10 تیم مدعی موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شده و البته اولین دیدار از دور برگشت را نیز با پیروزی پشت سر گذاشته است.

آذرخودرو نوین در حال حاضر 9 پیروزی و یک باخت در کارنامه دارد و تنها باخت این تیم در دیدار حساس با دانشگاه آزاد اسلامی تهران در هفته پایانی نیم فصل بود که با حساب 15 بر 13 به سود تیم دانشگاه آزاد اسلامی رقم خورد تا اولین شکست در کارنامه آذرخودرو نوین قم به ثبت برسد.

دیدار دانشگاه آزاد اسلامی تهران و آذرخودرونوین قم درحالی به سود قهرمان فصل گذشته به پایان رسید که داوود شاهچراغی برابر ابوالفضل شهرجردی در کاتای انفرادی پیروز شد و کاتای تیمی آذرخودرو نیز در دیداری نزدیک با حساب 3 بر 2 دانشگاه را شکست داد تا میزبان از حریف پرمهره خود پیشی بگیرد.

این در حالی است که در بخش کومیته و در نخستین مبارزه، سجاد گنج زاده از دانشگاه با حساب 2 بر یک مهدی دولی خانی از آذرخودرو را شکست داد و در ادامه مجید حسین نیا قهرمان آسیا در مبارزه ای نفس گیر با حساب 13 بر 11 محمدشایگان را برد تا امید به اردوی دانشگاه آزاد بازگردد.

در ادامه این رقابت نزدیک و نفس گیر، امیر مهدی زاده قهرمان جهان در مبارزه ای نزدیک با حساب 2 بر صفر، هامون درفشی پور قهرمان آسیا را شکست داد تا میزبان به شرایط آرمانی نزدیک شود اما پیروزی حسین سمندر و بهمن عسگری از دانشگاه آزاد برابر سعید علیپور و ابراهیم حسن بیگی از آذرخودرونوین قم، شرایط دانشگاه آزاد را برای رسیدن به پیروزی بهتر کرد.

در سایر مبارزات دو تیم، هادی داوودآبادی از آذرخودرونوین قم با حساب 3 بر صفر مهدی سلطانی را شکست داد ولی پیروزی 4 بر 2 ذبیح الله پورشیب مقابل سامان حیدری از آذرخودرو نوین قم در نهایت پیروزی 15 بر 13 دانشگاه آزاد اسلامی مقابل آذرخودرونوین قم را به ثبت رساند.

در جدول رده بندی مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور تا پایان هفته نخست دور برگشت تیم دانشگاه آزاد اسلامی با 27 امتیاز تیمی و 240 امتیاز انفرادی در صدر ایستاده است در حالی که تیم آذرخودرو نوین قم با 27 امتیاز تیمی و 221 امتیاز انفرادی در مکان دوم جای دارد.

همچنین تیم کاراته لوله سبز آسیا با 24 امتیاز تیمی و 177 امتیاز انفرادی مکان سوم را به خود اختصاص داده، تیم کاراته فولادمبارکه سپاهان با 18 امتیاز تیمی و 143 امتیاز انفرادی در جایگاه سوم قرار دارد و تیم کاراته باشگاه پرهام با 15 امتیاز تیمی و 148 امتیاز انفرادی چهارم است.

تیم های کاراته آوای رزم با 12 امتیاز تیمی و 122 امتیاز انفرادی، صنعت برق هرمزگان با 9 امتیاز تیمی و 100 امتیاز انفرادی، مناطق نفت خیز جنوب با 6 امتیاز تیمی و 171 امتیاز انفرادی، جندی شاپورشیراز با 6 امتیاز تیمی و 63 امتیاز انفرادی و شهیدداورزنی قرچک بدون امتیاز تیمی و با 25 امتیاز انفرادی در مکان های ششم تا دهم این رده بندی جای گرفته اند.